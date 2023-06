Pesca, Ue: al via partenariato per la transizione energetica per la pesca e l’acquacoltura

Oggi la Commissione Ue ha lanciato il partenariato per la transizione energetica per la pesca e l'acquacoltura in occasione della conferenza ad alto livello " Unire le forze per la transizione energetica nella pesca e nell'acquacoltura dell'UE" . Il partenariato fornirà una piattaforma centrale per tutti gli attori del mare per condividere conoscenze e soluzioni e coordinare gli sforzi per raggiungere un settore climaticamente neutro entro il 2050, come stabilito nella comunicazione sulla transizione energetica nella pesca e nell'acquacoltura dell'UE . Contribuirà in particolare ad affrontare alcune delle sfide più urgenti nel processo di transizione energetica, come la necessità di nuove competenze professionali, garantire finanziamenti sufficienti e colmare le lacune nella conoscenza, nella ricerca e nell'innovazione. La Commissione coordinerà i lavori del partenariato.

Il commissario per l'Ambiente, gli oceani e la pesca, Virginius Sinkevičius , ha dato il via al processo durante la conferenza ad alto livello, invitando tutte le parti interessate a partecipare: "Per avere successo, abbiamo bisogno del contributo di tutti gli attori del settore della pesca. Questo partenariato è una tavola rotonda in cui tutte le voci del dibattito devono essere ascoltate: dai pescatori e dagli acquacoltori agli istituti di ricerca, ai costruttori navali, agli sviluppatori di attrezzi e ai porti. Oggi il settore europeo della pesca e dell'acquacoltura è ancora fortemente dipendente dai combustibili fossili. Questa dipendenza sta influenzando la sua sostenibilità e rendendola vulnerabile all'elevata variabilità dei prezzi del carburante e alle crisi energetiche. La transizione energetica renderà il settore più resiliente e dobbiamo iniziare a lavorarci ora”.

Inoltre, la Commissione sta mettendo a disposizione uno strumento per aiutare i pescatori a prevedere meglio l'impatto dei costi energetici sui loro profitti. Il Centro comune di ricerca della Commissione ha appena rilasciato un nuovo strumento per valutare l'impatto dei costi del carburante sui risultati economici del settore della pesca . Questo strumento digitale consente agli utenti di stimare gli effetti di possibili prezzi del carburante su indicatori economici chiave, come il valore aggiunto e il profitto.