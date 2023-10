Pescatore: un mestiere da mettere in sicurezza, il 18 ottobre Convegno Uila Pesca a Roma

“Pescatore: un mestiere da mettere in sicurezza” è il titolo del convegno organizzato dalla Uila Pesca per il 18 ottobre, a Roma, per valorizzare la dignità di un antico lavoro, che rappresenta una delle attività più strategiche per l’approvvigionamento di cibo fresco e di qualità, nonché un tratto distintivo della nostra cultura Made in Italy e della storia delle tante marinerie del nostro Paese. Messo a dura prova dalla crisi economica, dalle politiche europee sempre più stringenti e penalizzanti, dalla mancanza di ricambio generazionale, questomestiere, fatto di passione e di tradizione, rischia di scomparire se Istituzioni e parti sociali insieme non saranno in grado di individuare azioni propositive in grado di attirare nuova manodopera e nuova progettualità imprenditoriale nel settore. L’obiettivo del convegno è quindi valorizzare la fatica del lavoro dei pescatori per ribadire la necessità di introdurre nel nostro sistema quelle tutele assistenziali e previdenziali che ancora mancano, a partire dal riconoscimento di un ammortizzatore sociale strutturato e del carattere “usurante” della pesca ai fini previdenziali.

I lavori, che avranno inizio alle 9,30 saranno aperti, e successivamente presieduti, dalla segretaria generale della Uila Pesca EnricaMammucari.

Seguirà la presentazione del progetto “La sicurezza nelle nostre reti”, avviato nel 2015 dalla Uila Pesca in collaborazione con il Patronato Ital-Uil e con il Dipartimento di Medicina, Epidemiologia e Igiene del Lavoro e Ambientale (Dimeila) dell’Inail. I risultati dell’ultima sperimentazione, realizzata in Sardegna, saranno illustrati da Giovanna Tranfo, Direttrice Dimeila-Inail, Elio Munafò, Comitato tecnico-scientifico Ital-Uil e Francesco Draicchio, Presidente della Società italiana di ergonomia.

Numerosi e qualificati gli ospiti che si alterneranno nel corso del convegno. Sono previsti infatti gli interventi di Francesco Lollobrigida, Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, TizianaNisini, Vicepresidente della Commissione Lavoro della Camera, Guglielmo Loy, Presidente Civ-Inail, Don Bruno Bignami, Direttore Apostolato del mare Cei, AudumLem, Vicedirettore divisione pesca e acquacoltura Fao, Gianni Rosas, Direttore Oil Italia e San Marino, Ivana Veronese, Segretaria confederale Uil, Giuliano Zignani, Presidente Ital-Uil, Francesca Biondo, Direttrice Federpesca, Giampaolo Buonfiglio, Presidente Alleanza cooperative italiane- settore pesca, Romano Magrini, Responsabile relazioni sindacali Coldiretti. Le conclusioni saranno svolte dal segretario generale della UilaStefano Mantegazza.

L’incontro, che si svolgerà presso Palazzo di Ripetta, si inserisce nell’ambito delle attività connesse all’esecuzione del Programma Nazionale Triennale della Pesca e dell’Acquacoltura ed è realizzato in collaborazione con il Masaf, ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.