Peste suina, assessore Beduschi: in consiglio regionale prevale buon senso per sforzo comune

L'assessore regionale all'Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste di Regione Lombardia, Alessandro Beduschi, interviene nel dibattito sulla PSA-Peste Suina Africana, al centro di una mozione votata oggi all'unanimità dal Consiglio regionale.

"Oggi l'intero Consiglio regionale - ha detto l'assessore Beduschi - ha dato prova di maturità, condividendo il tema della Peste Suina Africana in maniera costruttiva e anteponendo le proposte alle polemiche di parte, svestendosi delle appartenenze per far prevalere la difesa degli allevamenti lombardi, quindi della nostra storia e della nostra identità".

Nel ribadire la centralità della filiera suinicola lombarda, con oltre 4,5 milioni di capi in più di 2700 aziende e 1,2 miliardi di euro di valore economico, l'assessore Beduschi annuncia che, oltre al bando da 2,2 milioni di euro attivato oggi per l'acquisto di recinzioni di protezione dai cinghiali, vettori del virus, la Giunta è al lavoro per reperire ulteriori risorse da concentrare soprattutto nelle province di Brescia, Cremona e Mantova, oggi immuni dal contagio ma nelle quali si concentra la maggioranza degli allevamenti.

"Inoltre oggi - conclude l'assessore Beduschi - assieme all'assessore al Welfare Guido Bertolaso, che ringrazio per aver ribadito in aula tutti gli sforzi messi in campo dalla Regione su questa partita cruciale, abbiamo inviato una lettera ai Ministri Lollobrigida e Schillaci per richiedere, tra l'altro, che a livello nazionale possa essere garantito anche, da parte delle Forze Armate, un importante supporto alle attività di controllo della PSA, in particolare nelle attività di sorveglianza attiva e ricerca delle carcasse e prevalentemente nelle zone di restrizione II e I in provincia di Pavia".