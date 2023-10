Peste suina, Carra (Pd): Centinaio non scarichi barile, responsabilità del centrodestra

“A leggere le critiche che Centinaio muove al ministro all’agricoltura e all’assessore regionale lombardo Alessandro Beduschi viene da domandarsi se il centrodestra abbia idea di come affrontare il problema della peste suina. Da settimane denunciamo l’inadeguatezza delle misure adottate dal governo e dallo stesso assessorato lombardo, in particolare per quanto riguarda Beduschi stiamo riscontrando un ritardo pauroso rispetto al piano che il commissario straordinario è venuto a presentarci poco prima dell’inizio del mese, prospettandoci tutta una serie di interventi che, ad oggi, sono restati sostanziamene lettera morta”. Così il capogruppo Pd in Commissione Agricoltura della Regione Lombardia Marco Carra in merito alla nota indirizzata al governo e alla regione stessa da parte del senatore della Lega Gian Marco Centinaio.

“Mercoledì in commissione agricoltura discuteremo una nostra risoluzione, l’ennesima che presentiamo, con la quale cercheremo, ancora una volta, di svegliare l’assessorato e il governo affinché si decidano finalmente a passare dalle parole ai fatti riconoscendo con atti concreti la situazione grave ed emergenziale che la peste suina sta rappresentando per tutto il nostro territorio e per il comportato agricolo e agroalimentare - continua Carra -. Centinaio, in maggioranza, non cerchi di scaricare il barile di questi ritardi causati dalla sua compagine di governo. A noi sembra che vengano utilizzati gli agricoltori e i suinicoltori lombardi in una battaglia tutta politica tra Lega e Fratelli d’Italia. Giocare sulla loro pelle per affermare un proprio primato è vergognoso. La suinicoltura lombarda merita più serietà e più competenze e non i giochini politici - conclude il consigliere dem -. Noi continueremo questa battaglia perché regione e governo si diano una mossa”.