Peste suina, Pierro (Lega): Ente Parco Cilento solleciti Campania per attuare Piano Straordinario Psa

“Ho chiesto al presidente dell’Ente parco nazionale del Cilento di sollecitare la Regione Campania affinché attivi urgentemente il Piano Straordinario delle catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali per prevenire e contenere la diffusione della peste suina africana sul territorio. C’è bisogno di agire in maniera urgente e tempestiva, e mettere in campo anche per l’Ente Parco nazionale del Cilento le misure del Piano elaborato dal Commissario straordinario alla Psa per contrastare un fenomeno che rischia di ripercuotersi gravemente sul nostro sistema produttivo. La peste suina africana è una malattia virale dei suini e cinghiali selvatici, che causa un’elevata mortalità negli animali con cui entrano in contatto, ma innocua per l’uomo. Un pericolo concreto per gli allevamenti dei territori interessanti e per un’intera filiera che rischia di essere messa seriamente in crisi. Ecco perché bisogna fare presto. Chiediamo dunque che il Piano Straordinario elaborato dal Commissario straordinario alla Psa venga attivato urgentemente all’interno delle aree protette del Parco per la gestione, il controllo e l’eradicazione della peste suina africana”.

Lo dichiara il deputato della Lega Attilio Pierro.