Philip Morris. Filiera tabacchicola, al via la stagione del raccolto con la premiazione delle eccellenze locali

Nei mesi di giugno e luglio prende il via la stagione della raccolta e Philip Morris Italia celebra questo momento attraverso una serie di incontri territoriali per valorizzare e promuovere le eccellenze e le competenze della sua filiera.

Grazie agli accordi di filiera siglati con il Ministero dell’Agricoltura e con Coldiretti, Philip Morris ha costruito una filiera corta e integrata, che oggi rappresenta un modello nel panorama internazionale, e contribuisce a garantire prevedibilità commerciale, sostenibilità di lungo periodo e una migliore competitività alle imprese tabacchicole italiane facenti parte dell’accordo e attive in Campania, Umbria, Veneto e Toscana.

L’intesa prevede investimenti fino a 500 milioni di euro per cinque anni (2023-2027), che si aggiungono ai due miliardi già investiti da Philip Morris Italia a partire dai primi anni Duemila nell’agricoltura italiana.

Durante il terzo evento, che si è svolto in Veneto, sono stati premiati i produttori locali che nel corso del raccolto 2023 hanno dimostrato il loro continuo impegno nel sostenere la filiera in termini di qualità, integrità, sostenibilità, innovazione e imprenditorialità con uno sguardo sempre rivolto al futuro. Tra i premiati, la Società Agricola Falsiroli di Falsiroli Gaetano, Franco, Paolo e Fabio S.S. per l’integrità del prodotto, Soardo Paolo, Gabriele e Filippo Società Agricola Semplice per le buone pratiche di lavoro agricolo, la Società Agricola Mantovanelli Giovanni e Cazzola Francesca S.S. per la qualità del prodotto, Mirandola Emilietto per l’eccellenza imprenditoriale e Tabacchi Pojana SOC. COOP. A.M.P.per la collaborazione. Nell’occasione, un’attenzione particolare è stata dedicata ai giovani agricoltori e al Digital farmer, un programma sviluppato in collaborazione con l’istituto Cesar e volto a favorire il miglioramento delle competenze tecniche e l’adozione di tecnologie all’avanguardia, supportando il percorso di transizione eco-energetica e digitale. In questa occasione sono stati premiati Balsemin Paolo e la Società Agricola di Maistrello Dario & C. S.S., che a partire da quest’anno hanno aderito al programma.