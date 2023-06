PIANETA TE(rr)A, il nuovo appuntamento di Creafuturo. Agrumi: stessa identità, nuove qualità

Il CREA scende in campo con la sua testata giornalistica on line, per raccontare in modo semplice come stanno cambiando l’agricoltura, l’ambiente e il cibo che mettiamo in tavola e cosa dobbiamo aspettarci per il futuro. Il pianeta in cui viviamo, l’ambiente che ci circonda, l’aria che respiriamo, il suolo che coltiviamo, il cibo che mangiamo e l’acqua che beviamo, non sono così scontati e garantiti, ma dobbiamo prendercene cura, per trasmettere questo capitale naturale e culturale alle prossime generazioni.

Da qui nasce l'idea di CREAFuturo, che intende coniugare una informazione autorevole, fondata sulle evidenze scientifiche, chiara e puntuale, con la creatività e la forza della conoscenza, per far guardare al futuro con fiducia.

Gli agrumi, originari del sud est asiatico, sono arrivati in Italia secoli fa, e qui si sono ambientati e diversificati, divenendo patrimonio culturale, parte integrante del panorama paesaggistico e della tipicità locale, sia con i prodotti freschi che trasformati. Gli agrumi più coltivati derivano dall’incrocio naturale tra poche specie antiche, come pummelo, mandarino selvatico e cedro. Il limone, ad esempio, deriva da cedro e arancio amaro, a sua volta ibrido di mandarino e pummelo. Anche arancio, pompelmo e clementine sono ibridi di mandarino e pummelo, ma sono figli di incroci ripetuti con uno dei due genitori. Gli agrumi che hanno avuto origine secoli fa hanno mantenuto la loro identità, come essenza della commistione dei caratteri ereditati dai loro genitori; infatti, grazie al tipo di riproduzione sessuale che gli deriva fondamentalmente dal mandarino e che prende il nome di apomissia, i semi di questi agrumi sono cloni della pianta madre. Questo vuol dire che, una volta generato l’incrocio e fissati i caratteri, questi si sono mantenuti nel tempo.

Perché gli agrumi hanno bisogno delle TEA?

In generale, a diversificare le varietà è stata la selezione fatta prima dagli agricoltori (volutamente o accidentalmente) e poi dai breeder, conservando le mutazioni migliorative e scartando le altre. In questo modo hanno operato facendo “selezione clonale”, col tempo divenuto uno dei principali strumenti operativi per i genetisti degli agrumi.

La scoperta di agenti in grado di incrementare la comparsa di mutazioni casuali ha dato una spinta al miglioramento genetico classico, di cui un esempio è stato l’ottenimento di pompelmi rosa e senza semi. Se – da un lato – gli agenti mutageni hanno accelerato la comparsa di mutazioni utili (che naturalmente si verificherebbero molto meno frequentemente), sebbene in maniera del tutto casuale – dall’altro lato, però – è improbabile riprodurre la stessa mutazione in diverse varietà. Oggi le Tecnologie di Evoluzione Assistita (TEA) permettono di ottenere le mutazioni migliorative desiderate in minor tempo e con una precisione quasi chirurgica. Quindi, a differenza degli agenti mutageni, con le TEA è possibile mantenere invariata l’identità e la peculiarità genetica delle varietà tipiche e migliorarle anche solo per una singola mutazione vantaggiosa.

Certamente queste nuove tecnologie hanno dei limiti: possono essere utilizzate solo se si ha (I) la capacità di rigenerare la varietà da migliorare partendo da una o poche cellule modificate, (II) la conoscenza dei geni da migliorare o delle mutazioni da riprodurre. Quindi, conoscere la peculiarità di una specie permette di riprodurla nelle varietà in cui quelle mutazioni non sono (ancora) insorte, ma che potrebbe succedere in un tempo indefinito.

Gli agrumi non sono così semplici da studiare e quindi da migliorare, a differenza ad esempio di alcune specie erbacee. È pertanto sufficiente disporre di un buon genoma sequenziato dell’agrume che si vuole migliorare per poter individuare i geni già scoperti in altre specie. A quel punto questi verranno cercati nel DNA degli agrumi sequenziati, modificati e ne verrà valutato l’effetto sia a livello molecolare che fenotipico, quindi osservabile esternamente. Con questo approccio si ricorre al “trasferimento orizzontale” delle conoscenze fra le specie e, laddove non è possibile intervenire partendo dalla coltura di nostro interesse, si attinge alla conoscenza di quanto già noto in specie meno complesse.

TEA per la qualità dei frutti di agrumi nel mondo

Negli agrumi uno degli obiettivi principali del miglioramento genetico, usando sia un approccio classico sia moderno come le TEA, è indirizzato alla qualità dei frutti in senso lato, includendo tutti gli aspetti che contribuiscono a portare sulla tavola dei consumatori prodotti, appunto, di qualità. Dal 2014 ad oggi sono stati pubblicati alcuni studi che hanno visto in prima linea l’utilizzo delle TEA per migliorare diversi aspetti della qualità degli agrumi. Un esempio riguarda l’editing del gene Tiller Angle Control 1 in arancio al fine di cambiare l’architettura delle piante, perché anche questo aspetto può contribuire al miglioramento della qualità del frutto, in quanto viene semplificata la gestione delle piante in modo da aumentarne l’efficienza produttiva. Inoltre le spine, che possono essere piuttosto numerose nei rami delle piante di agrumi, feriscono i frutti rendendoli non commerciabizzabili e soprattutto più esposti a malattie. Uno studio è stato indirizzato a eliminare le spine, tramite editing dei geni THORN IDENTITY1 e THORN IDENTITY2 in Carrizo, tipico portinnesto degli agrumi.

Esperimenti di “trasferimento orizzontale”, dedicati più specificatamente al frutto, sono stati eseguiti su un “mandarino cinese”, la Fortunella hindsii, agrume ornamentale la cui peculiarità è rappresentata dall’essere dotato di una fase giovanile di pochi mesi (a differenza di tutti gli agrumi che invece fioriscono e producono frutti anche dopo 10 anni), quindi perfetta per valutare caratteri del frutto in poco tempo. In questo mini-citrus ricercatori cinesi hanno provato a bloccare il processo attraverso cui i carotenoidi vengono convertiti in apocarotenoidi, rompendo il gene CAROTENOID CLEAVAGE DIOXYGENASE4. In questo modo viene favorito l’accumulo dei carotenoidi, i composti che conferiscono il tipico colore arancione a tanta frutta e verdura, già descritti come sostanze antiossidanti importantissime per la salute umana. Nella stessa specie altri ricercatori cinesi hanno provato a produrre frutti senza semi “spegnendo” due geni già descritti in arabidopsis (specie erbacea utilizzata come modello per tutte le piante, per via della sua semplicità), DUO POLLEN 1 e SPOROCYTELESS. Purtroppo, nessuno di questi esempi di “trasferimento orizzontale” ha dato il risultato atteso, dimostrando che, in una base genetica troppo diversa, la singola mutazione può non avere l’effetto sperato.

