PIANETA TE(rr)A, il nuovo appuntamento di Creafuturo. Animali: tutta un’altra cosa

Il CREA scende in campo con la sua testata giornalistica on line, per raccontare in modo semplice come stanno cambiando l’agricoltura, l’ambiente e il cibo che mettiamo in tavola e cosa dobbiamo aspettarci per il futuro. Il pianeta in cui viviamo, l’ambiente che ci circonda, l’aria che respiriamo, il suolo che coltiviamo, il cibo che mangiamo e l’acqua che beviamo, non sono così scontati e garantiti, ma dobbiamo prendercene cura, per trasmettere questo capitale naturale e culturale alle prossime generazioni.

Da qui nasce l’idea di CREAFuturo, che intende coniugare una informazione autorevole, fondata sulle evidenze scientifiche, chiara e puntuale, con la creatività e la forza della conoscenza, per far guardare al futuro con fiducia.

Nel 1996 la pecora Dolly ha aperto la strada alla clonazione animale da cellule somatiche, eppure ad oggi è stato commercializzato un solo animale geneticamente modificato a scopo alimentare, il salmone AquAdvantage a crescita rapida, mentre pochi altri animali GM vengono utilizzati per testare la funzione e la regolazione dei geni.

Il gruppo di ricerca del CREA- Zootecnia e Acquacoltura spiega le ragioni di natura tecnica, normativa, economica ed etica connesse con i lenti progressi in questo ambito.

Lo sviluppo e l’utilizzo di nuove tecniche genomiche (NTG, come definite dalla Commissione Europea) potrebbe essere uno strumento molto potente per contribuire alla trasformazione globale degli allevamenti, poiché tale tecnologia è in grado di accorciare significativamente il ciclo di allevamento, ridurne i costi e aumentare rapidamente la diversità genetica.

I sistemi di editing genomico consentono di introdurre modificazioni genetiche, ma, a differenza di tecnologie già esistenti, non comportano necessariamente l’introduzione di sequenze di DNA in nuove posizioni del genoma; in pratica si interviene direttamente sul gene già presente introducendo, a seconda dei casi, mutazioni casuali o mirate per ottenere gli effetti desiderati, sfruttando i meccanismi naturali di riparazione dei danni del DNA.

Quali sono le nuove tecniche genomiche nell’ambito zootecnico e come vengono utilizzate?

Le più recenti tecnologie, utilizzate anche nei processi di manipolazione del genoma, sono preferenzialmente tre: TALEN (Transcription activator-like effector nucleases), ZFN (Zinc-finger nucleases) e CRISP/Cas9 (CRISPR (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeat)-associated protein 9). In tutti questi sistemi, ad una proteina che è in grado di introdurre tagli nel DNA (forbice molecolare), viene associato un “selettore” molecolare, capace di indicare alla nucleasi dove tagliare e di introdurre i cambiamenti in una specifica sequenza.

Sono stati già prodotti diversi animali d’allevamento con la tecnica dell’editing genomico, a scopo di ricerca, sia in campo biomedico che in agricoltura.

A livello mondiale, tra gli animali modificati a scopi produttivi risultano i seguenti: suini resistenti al virus della sindrome riproduttiva e respiratoria (gene CD163); bovini, pecore, capre, polli con una maggiore muscolatura (gene MSTN), pecore che producono più lana (gene FGF5); suini in cui viene soppresso lo sviluppo del testicolo nelle creste gonadiche fetali, con conseguente sviluppo dei caratteri femminili e perdita del forte odore del verro (gene KISS1); galline ovaiole, in cui si riesce a determinare il sesso delle uova, grazie all’introduzione di una proteina fluorescente sul cromosoma Z (determina il sesso maschile) delle cellule germinali. Le vacche che nascono senza corna (gene POLLED) sono un esempio di sostituzione intraspecie di uno dei due alleli del gene, mentre le vacche con una maggiore resistenza alla tubercolosi (gene NRAMP1) rappresentato il risultato di inserzione di un gene intraspecie (la cis-genesi). Complessivamente le modificazioni ottenute in animali di allevamento di cui si hanno riferimenti bibliografici sono circa quaranta.

A livello nazionale la metodologia dell’editing genomico è stata utilizzata per lo studio, a scopo di ricerca, di una malattia neurodegenerativa nei suini (gene SURF1) e per l’eliminazione di molecole antigeniche presenti nei prodotti di origine animale sia in suini che nei bovini (geni GGTA1 e CMAH).

Cosa limita l’utilizzo dell’editing genomico negli animali?

L’utilizzo dell’editing nel miglioramento genetico è attualmente limitato da due principali ordini di considerazioni: da un lato, è necessario conoscere i geni che devono essere oggetto della modificazione e che controllano le caratteristiche zootecniche che si intende migliorare; dall’altro, l’incertezza normativa che ancora permane non consente di chiarire se, per l’editing del genoma, si debba applicare la normativa esistente per gli organismi geneticamente modificati (OGM).

Non esiste un consenso tra le agenzie di regolamentazione a livello mondiale e la mancanza di armonizzazione ha portato a importanti differenze tra i Paesi. L’Unione Europeadefinisce OGM un organismo in cui il materiale genetico (DNA/RNA) sia stato alterato in un modo che non avviene solitamente mediante accoppiamento e/o ricombinazione naturale [European Council, (1990), (EU Directive No 2001/18/EC]. Attualmente, nell’UE, gli OGM devono essere sottoposti a una valutazione della sicurezza, secondo le disposizioni previste dalla legislazione, prima di essere autorizzati al consumo umano. La valutazione scientifica del rischio è delegata all’EFSA, che fornisce pareri scientifici sulla base di dossier dettagliati. Una valutazione effettuata nel 2021, ha chiarito che gli organismi ottenuti attraverso nuove tecniche genomiche sono soggetti alla legislazione sugli OGM.

Per le piante il discorso sembrerebbe più facile: una recente valutazione dell’EFSA ha concluso che le tecniche di “editing del genoma” delle piante non comportano maggiori rischi rispetto al breeding convenzionale o alle tecniche di mutagenesi e cisgenesi mirate.

In campo animale c’è ancora incertezza normativa. Infatti, mentre le colture vegetali geneticamente modificate sono commercializzate da oltre 22 anni, solo nel 1996 la pecora Dolly ha aperto la strada alla clonazione animale da cellule somatiche. Ad oggi un solo animale geneticamente modificato a scopo alimentare, il salmone AquAdvantage a crescita rapida, è stato commercializzato e pochi altri animali GM vengono utilizzati per testare la funzione e la regolazione dei geni (al di fuori degli studi sugli xenotrapianti).

Alcuni paesi applicano un criterio ragionevole secondo cui, se non esiste una “nuova combinazione di materiale genetico” e il prodotto finale è privo di “transgeni”, allora quel prodotto non sarà soggetto alla stessa regolamentazione di un OGM. Gli Stati Uniti applicano questo principio per l’editing del genoma nelle piante, tuttavia, sempre negli USA il criterio è l’esatto opposto per gli animali, soggetti a regolamenti stabiliti per gli animali transgenici: sono trattati, cioè, ai sensi del sistema di regolamentazione dei farmaci, lo stesso che, in sostanza, sta chiudendo la ricerca e l’applicazione futura di questa tecnologia.

D’altra parte, molti paesi in Sud America (tra cui Argentina e Brasile), Asia Orientale (si pensi al Giappone), Medio Oriente (ad esempio, Israele) e Oceania (ad esempio, Australia) hanno regolamentazioni più appropriate in base al tipo di evento da valutare. La Cina non ha definito uno status normativo specifico per i prodotti di modifica del genoma, ma vanta il numero più alto di pubblicazioni di ricerca e brevetti per applicazioni agricole del CRISPR.

