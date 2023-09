PIANETA TE(rr)A, il nuovo appuntamento di Creafuturo. Chiedilo al CREA: i prodotti TEA sono uguali a quelli tradizionali?

Il CREA scende in campo con la sua testata giornalistica on line, per raccontare in modo semplice come stanno cambiando l’agricoltura, l’ambiente e il cibo che mettiamo in tavola e cosa dobbiamo aspettarci per il futuro. Il pianeta in cui viviamo, l’ambiente che ci circonda, l’aria che respiriamo, il suolo che coltiviamo, il cibo che mangiamo e l’acqua che beviamo, non sono così scontati e garantiti, ma dobbiamo prendercene cura, per trasmettere questo capitale naturale e culturale alle prossime generazioni.

Il CREA risponde a domande e dubbi espressi sulla ricerca e la sperimentazione in campo agricolo. Federica ha posto i seguenti quesiti:

I prodotti ottenuti con le TEA sono uguali ai prodotti ottenuti “tradizionalmente”? Che contributo possono dare sotto il profilo delle proprietà nutrizionali e della sicurezza alimentare?

Risponde Marina Carcea, dirigente tecnologo CREA alimenti e nutrizione

Le TEA (Tecniche di Evoluzione Assistita) sono un superamento degli OGM ed un avanzamento rispetto ai metodi tradizionali di selezione genetica in campo, che necessitano di lunghi tempi di attuazione.

Esse permettono di modificare il DNA di un organismo vivente in maniera estremamente precisa, inserendo o “spegnendo” geni, che codificano per particolari caratteri e non fanno altro che accelerare processi che potrebbero avvenire in natura, perché i geni vengono modificati all’interno della stessa specie.

