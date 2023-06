PIANETA TE(rr)A, il nuovo appuntamento di Creafuturo. Difesa della Piante: l’ultima frontiera

Il CREA scende in campo con la sua testata giornalistica on line, per raccontare in modo semplice come stanno cambiando l’agricoltura, l’ambiente e il cibo che mettiamo in tavola e cosa dobbiamo aspettarci per il futuro. Il pianeta in cui viviamo, l’ambiente che ci circonda, l’aria che respiriamo, il suolo che coltiviamo, il cibo che mangiamo e l’acqua che beviamo, non sono così scontati e garantiti, ma dobbiamo prendercene cura, per trasmettere questo capitale naturale e culturale alle prossime generazioni.

Le Tecniche di Evoluzione Assistita (TEA) per l’ottenimento di piante resistenti a Patogeni

Agenti nocivi, cambiamenti climatici e introduzione accidentale di patogeni dannosi per le nostre colture causano un’ingente perdita di produttività. Per ottenere piante resistenti a patogeni e fitofagi, non si può, quindi, prescindere dalla conoscenza delle specie dannose, della loro interazione con le piante ospiti e con i fattori di controllo. In tale direzione, negli ultimi dieci anni, con l’avvento delle Tecniche di Evoluzione Assistita (TEA), che comprendono l’editing del genoma e la cisgenesi, si è aperta una nuova frontiera per il miglioramento genetico delle specie vegetali indirizzate allo sviluppo di piante resistenti. Scopriamo le attività di Difesa e Certificazione, l’Istituto Nazionale di Riferimento per la Difesa delle Piante.

Premessa

In una recente analisi, condotta a livello mondiale sulle cinque principali specie di piante ad uso alimentare (grano, riso, mais, patata e soia), la perdita di produttività causata dagli agenti nocivi è stata stimata tra il 20 e il 40%.

Uno scenario che si complica ulteriormente se si considerano le le sempre più pressanti ricadute sui sistemi agricoli e più in generale sull’ambiente, dei cambiamenti climatici in atto, i cui effetti finali s sono ancora in gran parte da comprendere, non solo per quanto attiene le azioni dirette sulle componenti vegetali, ma anche, in particolare, per l’influenza sulle comunità di organismi epigei (ndr. Parte aerea della pianta) ed ipogei (ndr. parte sotterranea della pianta) nocivi alle piante. Inoltre, ulteriori complicazioni derivano dall’intensificarsi di eventi meteorici estremi e dalla crescita esponenziale di introduzioni accidentali di virus, batteri, funghi, insetti, nematodi e acari alieni, dannosi alle nostre colture e provenienti da altre aree geografiche (inevitabile conseguenza della globalizzazione), in molti casi in grado di svilupparsi in modo epidemico sulle nuove piante, favoriti dalla mancanza di fattori biotici di controllo.

Il raggiungimento degli obiettivi fissati dal regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e dalla politica agricola comune (PAC) rappresenta una sfida per il comparto agricolo italiano. Tra le varie azioni da intraprendere per ridurre l’impatto ambientale dei sistemi agricoli nazionali, migliorandone la produttività, riveste una notevole importanza lo sviluppo di nuove varietà resistenti agli organismi nocivi, per contribuire ad una drastica riduzione nell’utilizzo di fitofarmaci. Il recente rapporto ISPRA sulla presenza di questi contaminanti nelle acque nazionali, infatti, ha evidenziato per l’Italia ancora una volta l’importanza e l’urgenza di trovare soluzioni, che garantiscano la produttività degli agro-ecosistemi e nel contempo assicurino la tutela della salute sia degli operatori agricoli che dei cittadini consumatori.

In tale quadro generale, si ritiene prioritario, quindi, rafforzare le sinergie delle principali istituzioni con specifiche competenze nel settore della Difesa delle Piante, a partire dall’indispensabile contributo di patologi vegetali e zoologi agrari e forestali, per sviluppare nuovi strumenti e strategie idonei a rispondere a tali richieste, in particolare con riferimento alla tutela e valorizzazione del germoplasma delle principali specie di interesse agrario coltivate nel nostro Paese.

Per ottenere piante resistenti a patogeni e fitofagi, non si può, infatti, prescindere dalla conoscenza delle specie dannose in tutte le loro varianti, della loro fine interazione con le piante ospiti e con i fattori biotici di controllo, nonché da approfondite indagini epidemiologiche e di dinamica di popolazione.

Negli ultimi dieci anni, con l’avvento delle Tecniche di Evoluzione Assistita (TEA), che comprendono l’editing del genoma e la cisgenesi, si è aperta una nuova frontiera per il miglioramento genetico delle specie vegetali. In particolare, l’editing del genoma, basato sulle tecnologie CRISPR-Cas (per esempio base editing e prime editing) permette, non solo di inattivare un determinato gene (knockout – spegnere, eliminare), ma di introdurvi in maniera mirata specifiche mutazioni. È ormai possibile trasferire nelle specie coltivate, in maniera diretta, mutazioni geniche associate a caratteri di resistenza, evitando l’introduzione, come avviene nel breeding classico, di caratteri indesiderati, accelerando così l’intero processo di sviluppo di varietà d’élite.

È importante sottolineare che le mutazioni introdotte tramite le tecnologie di genome editing definite SDN-1 e SDN-2 dall’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) e dalla Commissione Europea sono indistinguibili da quelle che si possono generare spontaneamente in natura. Le piante il cui genoma è stato editato tramite le tecniche SDN-1 e SDN-2 (piante GE) sono quindi assimilabili alle piante presenti in natura. Si parla invece di cisgenesi quando il DNA, che porta il carattere desiderato, proviene esclusivamente dallo stesso “pool genico” della pianta ricevente. Allo stesso “pool genico” afferiscono tutte le specie, che possono incrociarsi con la pianta ricevente, mediante le tecniche di miglioramento genetico convenzionale.

Le TEA sono state già applicate con successo a livello mondiale per lo sviluppo di piante resistenti ad agenti nocivi. Tra le molteplici applicazioni vi è l’ottenimento di varietà di grano resistenti a Powdery mildew, (Oidio o Mal bianco del frumento) causato da Blumeria graminis f. sp. tritici e a Fusarium Head Blight (FHB o fusariosi della spiga) causato principalmente dall’infezione di F. graminearum Schwabe, o di varietà di riso resistenti a Bacterial blight (Ruggine batterica) causato dal batterio gram-negativo Xanthomonas oryzae pv. oryzae.

Difesa da Patogeni delle Piante e Insetti Vettori associati: Studi sulla resistenza e TEA

A livello nazionale, le piante coltivate più rilevanti e caratteristiche del “made in Italy” includono vite, olivo, melo, pero, pesco, diversi agrumi, frumento tenero e duro, riso e pomodoro. Per queste specie è strategico anche intraprendere attività volte alla produzione di piante resistenti per contrastare direttamente le malattie, limitando l’uso di prodotti fitosanitari e la contaminazione da micotossine. Senza dimenticare che, tramite le tecniche TEA, potrebbe essere possibile recuperare degli ecotipi di particolare interesse qualitativo/storico, come, per esempio, il pomodoro San Marzano o il pomodoro di Corbara, la cui coltivazione è andata declinando, a causa dalla presenza di particolari malattie (es. la radice suberosa causata da Pyrenochaeta lycopersici).

Di seguito, con riferimento alle Tecniche di Evoluzione Assistita, si riportano brevi cenni su malattie delle piante presenti sul territorio nazionale, per le quali sarebbe opportuno l’ottenimento di resistenza, anche in considerazione del fatto in Italia e in Europa è vietato l’uso di antibioticiper le malattie causate da agenti batterici,

Vite A più di 60 anni dalle prime segnalazioni in Francia ed in Italia, la malattia della “Flavescenza dorata della vite” è ancora una delle patologie più gravi ed invalidanti di questa coltura. L’agente eziologico della flavescenza dorata (FD) è un fitoplasma (parassita delle piante n.d.r.), appartenente al gruppo dei giallumi della vite, che si insedia nei tessuti floematici (tessuti conduttori di una pianta) dell’ospite e ne provoca il blocco della linfa elaborata, inducendo uno squilibrio delle attività fisiologiche della pianta stessa. La Flavescenza dorata si trasmette da una vite all’altra, principalmente attraverso un insetto vettore, lo Scaphoideus titanus, cicalina che vive prevalentemente sulla vite e può diffondere rapidamente la malattia, se non adeguatamente controllata. Il successo della lotta sta anche nell’attuazione di una strategia di difesa comprensoriale, promossa ogni anno dai diversi enti territoriali dove esiste il problema Flavescenza dorata. La recrudescenza della malattia, che si sta osservando negli ultimi anni, è dovuta proprio alle difficoltà del controllo del vettore dovuto ad una minore disponibilità di principi attivi efficaci. Sicuramente, quando la diffusione della malattia è ancora agli inizi, una pronta eradicazione delle piante infette e l’uso di trappole cromotropiche (a base cioè di particolare colori) può aiutare, ma, come detto, la mancanza di efficaci trattamenti insetticidi rende molto difficile il controllo. La possibilità di allevare le “storiche” varietà di vite, che hanno reso la nostra viticoltura ed enologia all’avanguardia mondiale, con caratteristiche di tolleranza/resistenza alla malattia potrebbe essere, unitamente allo sviluppo nel più breve tempo possibile di un programma di Lotta Biologica al principale insetto vettore, una soluzione strategica al problema. Le principali malattie fungine della vite sono la cosiddetta peronospora della vite, causata da Plasmopara viticola e l’oidio, causato dal fungo Erysiphe necator. Il controllo di queste malattie su varietà tradizionali di Vitis vinifera richiede la regolare applicazione di fungicidi. È stato stimato che nell’Unione Europea la viticoltura assorbe circa il 70% dei fungicidi utilizzati in agricoltura, la maggior parte dei quali per controllare gli agenti dell’oidio e della peronospora. La necessità di ridurre l’apporto di fitofarmaci dovuta ai costi elevati, all’insorgenza di resistenze dei patogeni ai fitofarmaci stessi, e agli impatti negativi sulla salute dell’uomo e sull’ambiente, richiede una valida alternativa che potrebbe essere basata in modo importante anche sulle nuove TEA. La peronospora è oggi una delle più diffuse e pericolose malattie della vite in molte regioni europee ed italiane. I danni sulla vite da vino ad opera della peronospora vengono essenzialmente legati alla defogliazione e alla perdita dell’intera produzione in grappoli. Introdotta in Europa nel 1878 dagli Stati Uniti, rappresenta da allora una continua sfida alla viticoltura per la quale sono stati utilizzati tutti i metodi di lotta possibili, ma che ancora causa danni ingenti alla coltura. Sono state individuate diverse fonti di resistenza genetica, primo fra tutti il locus Rpv3 che causa in foglie di vite una immunità mediata da effettori e necrosi, localizzata in risposta ad un ampio spettro di ceppi di P. viticola. In questo contesto, le TEA si possono avvalere di una ampia conoscenza delle basi genetiche della resistenza e contribuire in maniera determinante alla creazione di varietà resistenti. L’agente causale dell’oidio è il fungo Erysiphe necator ascomicete della famiglia Erysiphaceae, anche questo un parassita obbligato. Si tratta di un fungo epifita, nel senso che invade superficialmente tutti gli organi verdi della pianta, infettandone solo le cellule epidermiche, causandone la morte. Lo sviluppo superficiale delle strutture fungine forma una colonia visibile a occhio nudo come muffa polverulenta e biancastra. Questo potenziale distruttivo fa dell’oidio una delle malattie più difficili da controllare. È stato osservato che le proteine MLO diminuiscono la suscettibilità al mal bianco nelle specie modello di Arabidopsis e nelle piante di orzo e di pomodoro. Anche dalla vite sono state isolate sette sequenze VvMLO nel cDNA e sono state poi identificate come facenti parte di una famiglia di geni con 17 VvMLO, all’interno del genoma di V. vinifera. La disponibilità di geni di suscettibilità rappresenta una grande potenzialità per l’applicazione delle TEA, in particolare il genome editing, anche se la recalcitranza della specie alla rigenerazione ne ha frenato finora lo sviluppo.

Olivo Xylella fastidiosa è un batterio patogeno che rappresenta un antico problema nelle Americhe. La prima segnalazione di una malattia causata da X. Fastidiosa risale alla fine del 1800 sulle viti in California, dove la malattia di Pierce ha avuto un impatto significativo sulla vitalità della vite. In Italia dal 2013 ad oggi, il principale patogeno batterico dell’olivo è divenuto proprio Xylella fastidiosa subsp. Pauca (Xfp) associato alla “olive quick decline syndrome” (OQDS) nell’area del Salento. L’inaspettata e impressionante progressione dell’epidemia di Xfp in Salento non solo ha avuto un impatto sulla produzione agricola e sul paesaggio, ma anche sul patrimonio culturale. I sintomi principali includono l’avvizzimento di foglie, ramoscelli e rami, spesso seguito dalla morte della pianta. Dopo la prima segnalazione nell’area di Gallipoli (provincia di Lecce), in accordo con la normativa europea che disciplina parassiti e patogeni da quarantena, la diffusione e la presenza di questo fitopatogeno è stata rilevata e monitorata. Finora, il batterio ha raggiunto la maggior parte degli uliveti della provincia di Lecce e alcune zone delle province di Taranto, Brindisi e Bari. Si stima che circa 6.500.000 piante di olivo siano state colpite dalla malattia. Xfp può sopravvivere anche in specie vegetali diverse dall’olivo anche selvatiche e il principale vettore, una sputacchina, Philaenus spumarius, può diffondere il patogeno a distanze considerevoli, sia mediante diffusione naturale che a seguito di trasporto con automezzi utilizzati accidentalmente dall’insetto. I rischi che Xfp possa diffondersi in altre regioni limitrofe determinando un aggravamento dei già notevoli danni causati all’industria olearia del Mezzogiorno sono elevati e non mancano segnalazioni di focolai. Le misure per contenere l’ulteriore diffusione e il controllo del patogeno, oltre al contenimento delle popolazioni del vettore, la realizzazione di impegnative campagne di monitoraggio in tutte le aree olivicole del Paese, anche con la messa a punto di sempre più avanzati metodi di monitoraggio e l’individuazione e l’utilizzo di cultivar tolleranti in parte già disponibili, si ritiene possano essere affiancate dall’applicazione di strategia TEA per la tutela delle cultivar di olivo tipiche italiane.

Melo e Pero La ticchiolatura, causata da Venturia inaequalis Cooke (Wint.) e Venturia pirina (Aderh.), è una delle malattie più devastanti delle due specie. Il fungo infetta foglie, frutti, rami, piccioli e steli, ma foglie e frutti sono le parti più colpite della pianta. In casi gravi di infezione, sono state segnalate perdite di produzione superiori al 70%. Le regioni temperate con climi umidi sono altamente suscettibili a questa malattia. Diversi tipi di fungicidi vengono utilizzati fino a 30 volte nell’arco di un anno per controllare la malattia. Ciò solleva preoccupazioni per l’ambiente e la salute umana e aumenta anche i costi di produzione complessivi. Inoltre, l’uso estensivo di fungicidi ha portato all’evoluzione di resistenze multifungicida nelle popolazioni del fungo. Cultivar di mele resistenti alla ticchiolatura sono state introdotte come approccio alternativo al controllo delle malattie, tuttavia, la malattia è riemersa in aree in cui sono state coltivate cultivar resistenti a causa della rottura della resistenza da parte del patogeno. Per questa malattia grazie all’uso delle TEA sono state già ottenute linee resistenti di melo mediante cisgenesi.

Pesco La più grave malattia virale che colpisce le drupacee è la “sharka” il cui agente eziologico è il plum pox virus (PPV). La malattia è presente in Italia e in numerosi areali di produzione a livello mondiale. Il virus è trasmesso in maniera non persistente da varie specie di afidi ed il trattamento con insetticidi non riesce a contenere la malattia. Il virus è diffuso anche con materiale di propagazione vegetativa ed è stata questa la via di diffusione a livello mondiale. Mediante il miglioramento genetico classico non è stato possibile ottenere varietà resistenti con buone caratteristiche agronomiche, per cui l’applicazione delle TEA – ed in particolare la mutagenesi mirata mediante genome editing del gene di suscettibilità dell’ospite eIF(iso)4E – risulta attualmente la strada più promettente per la lotta alla patologia, unitamente allo sviluppo di metodi sempre più mirati di controllo delle popolazioni di Afidi.