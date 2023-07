PIANETA TE(rr)A, il nuovo appuntamento di Creafuturo. Giù le mani dal Pesto: il caso del Basilico Genovese Dop

Il CREA scende in campo con la sua testata giornalistica on line, per raccontare in modo semplice come stanno cambiando l’agricoltura, l’ambiente e il cibo che mettiamo in tavola e cosa dobbiamo aspettarci per il futuro. Il pianeta in cui viviamo, l’ambiente che ci circonda, l’aria che respiriamo, il suolo che coltiviamo, il cibo che mangiamo e l’acqua che beviamo, non sono così scontati e garantiti, ma dobbiamo prendercene cura, per trasmettere questo capitale naturale e culturale alle prossime generazioni.

Da qui nasce l’idea di CREAFuturo, che intende coniugare una informazione autorevole, fondata sulle evidenze scientifiche, chiara e puntuale, con la creatività e la forza della conoscenza, per far guardare al futuro con fiducia.

Il basilico è una specie orticola molto coltivata in Italia e soprattutto in Liguria. È una coltura di interesse per il consumo fresco e, dalla sua trasformazione, si ottiene la salsa cruda più venduta al mondo, ossia il pesto, un’eccellenza del Made in Italy. Da tanti anni, tuttavia, le coltivazioni di basilico sono duramente compromesse dalla Peronospora, che provoca evidenti danni e morte della pianta intera.

Il CREA- Centro di Orticoltura e Florovivaismo, con il progetto BIOTECH-GEO (Biotecnologie sostenibili per l’agricoltura italiana – Genome Editing in Ocimum), finanziato dal MASAF, ha prodotto delle piante con una resistenza migliorata al parassita fungino, mantenendo il profilo aromatico e l’identità genetica della cultivar.

Le colture orticole sono esposte a stress di tipo biotico e di tipo abiotico che possono causare perdite produttive ed economiche ingenti. In particolare, il basilico (Ocimum basilicum) è una specie aromatica di grande rilevanza economica mondiale e italiana: si stima che il mercato di piante di basilico in America sia pari a 96.8 milioni di dollari, mentre in Liguria, la produzione annua di Basilico Genovese Dop è di circa 22 mila quintali e di circa 35 milioni di piantine, con un impatto economico pari a circa 6 milioni di euro. La varietà genovese (la cv maggiormente utilizzata è ‘FT Italiko’) rappresenta una eccellenza del “Made in Italy” ed è utilizzata per il consumo fresco e per la produzione di pesto ligure (la salsa cruda più venduta al mondo).

A partire dal 2003 in Italia e dal 2007 negli USA, intere coltivazioni di basilico sono state pesantemente colpite da Peronospora belbahrii, un parassita fungino che provoca perdite di prodotto anche del 90%.

Le Tecnologie di Evoluzione Assistita (TEA) si pongono come un’efficiente biotecnologia per il miglioramento genetico di caratteri di interesse, in un’ottica di agricoltura sostenibile che mira ad eliminare l’impiego di fitofarmaci (dannosi per l’uomo e per l’ambiente e capaci di indurre lo sviluppo di ceppi di patogeni resistenti), salvaguardando la salute dell’uomo e del pianeta.

Per migliorare la resistenza del basilico al suo patogeno, si può intervenire a livello molecolare, individuando e spegnendo geni di suscettibilità che si attivano quando il fungo riconosce la pianta come suo bersaglio. Tra i geni di suscettibilità in basilico, ne sono stati individuati due.