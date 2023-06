PIANETA TE(rr)A, il nuovo appuntamento di Creafuturo. Intervista a Giuseppe Corti, Direttore CREA Agricoltura e Ambiente

Il CREA scende in campo con la sua testata giornalistica on line, per raccontare in modo semplice come stanno cambiando l’agricoltura, l’ambiente e il cibo che mettiamo in tavola e cosa dobbiamo aspettarci per il futuro. Il pianeta in cui viviamo, l’ambiente che ci circonda, l’aria che respiriamo, il suolo che coltiviamo, il cibo che mangiamo e l’acqua che beviamo, non sono così scontati e garantiti, ma dobbiamo prendercene cura, per trasmettere questo capitale naturale e culturale alle prossime generazioni.

Da qui nasce l’idea di CREAFuturo, che intende coniugare una informazione autorevole, fondata sulle evidenze scientifiche, chiara e puntuale, con la creatività e la forza della conoscenza, per far guardare al futuro con fiducia.

Tema di grande attualità al centro del dibattito scientifico e politico, ma su cui esiste ancora molta incertezza, preoccupazione e disinformazione: le TEA, Tecniche di Evoluzione Assistita che giuocano un ruolo strategico per rafforzare e innovare il Made in Italy, rendendo i nostri prodotti migliori, resistenti a stress biotici e abiotici, sempre più competitivi e sostenibili, ma al contempo di qualità e soprattutto autenticamente italiani.

Giuseppe Corti, Direttore Centro Agricoltura e Ambiente

Sono pericolose per la salute e per l’ambiente? Quanto impattano sulle risorse naturali? Ne parliamo con Giuseppe Corti, Direttore del CREA Agricoltura e ambiente.

1) In generale, come impattano le TEA sulle risorse naturali?

L’impatto della TEA che possiamo prevedere è indubbiamente positivo, perché se riusciamo a produrre delle colture in grado di resistere, anche se non completamente, a patogeni o insetti, siamo in grado di coltivarle con un minor impiego di prodotti e sostanze per la loro difesa, con un vantaggio economico per gli agricoltori, ma anche e soprattutto per l’ambiente. Bisogna sfatare il falso mito che piante o colture ottenute con le TEA possano essere dannose o pericolose per l’ambiente: al momento, infatti, non esistono evidenze scientifiche in tale senso. Non si tratta più di quelle tecniche, impiegate fino ad una decina di anni fa o più, che prelevavano parti del DNA di una specie per inserirli in un’altra; oggi, le tecnologie utilizzate consentono di inserire all’interno del genoma di una pianta alcuni geni, utili e funzionali ad un determinato scopo, che appartengono però alla stessa specie o alla stessa famiglia di piante e non di provenienza esterna. Proprio per questo si chiamano TEA, Tecniche di Evoluzione Assistita: perché implicano inserimenti e innesti di geni, che potrebbero avvenire in maniera naturale e spontanea, ma vengono accelerati e favoriti con le TEA. Fugati i dubbi sulla pericolosità per l’ambiente, per flora o fauna, le TEA hanno ricadute positive anche sulla salute umana, perché nonostante l’Italia sia fra i paesi con le maggiori garanzie di salubrità e fra quelli che maggiormente controlla i prodotti alimentari al mondo, con queste nuove tecniche avremo un’ulteriore riduzione della presenza di sostanze nocive all’interno delle derrate alimentari.

2) in particolare: su suolo?

Certo che avranno ricadute positive anche sul suolo. Se parliamo di suolo, la prima immagine che ci viene in mente è la parte minerale del terreno, quando in realtà il suolo è molto di più. È formato, infatti, da tantissimi microrganismi viventi: basti pensare che in un cucchiaino da tè di terra, prelevata dai primi 5 centimetri di suolo, vivono da 100 milioni a 10 miliardi di cellule di microrganismi, appartenenti a centinaia di migliaia di specie diverse. Si tratta di una ricchezza incredibile non solo in termini di biodiversità, ma anche di funzionalità ecologica: in quel suolo così ricco di microrganismi, infatti, è possibile che venga degradata qualunque molecola organica venga introdotta e la loro presenza è, innegabilmente, una garanzia eccezionale dal punto di vista ambientale. I microrganismi purtroppo non possono depurare il suolo dai metalli pesanti, che non possono essere chimicamente degradati, ma possono essere immobilizzati – resi cioè meno disponibili per le piante – e su questo anche i microrganismi intervengono. Questo si traduce in salute per i nostri suoli e per i prodotti alimentari, perché unendo l’attività di questa biodiversità microbica a quella della varietà biologica in termini di pedofauna (gli animaletti delle dimensioni inferiori ai 3-4 millimetri, quali ragni, zecche, larve, acari, ecc.) aumentano la fertilità e la qualità dei suoli, in quanto sostanze inquinanti e nocive vengono eliminate o immobilizzate.

Perché quindi le TEA sono positive sui suoli? Perché se avremo una minore introduzione di prodotti necessari alla difesa delle piante, avremo, di conseguenza, una minore aggressione al comparto vivente del suolo (pedofauna e microrganismi), a nostro vantaggio e beneficio.

