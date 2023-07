PIANETA TE(rr)A, il nuovo appuntamento di Creafuturo. Kiwi: la difesa prima di tutto

Il CREA scende in campo con la sua testata giornalistica on line, per raccontare in modo semplice come stanno cambiando l’agricoltura, l’ambiente e il cibo che mettiamo in tavola e cosa dobbiamo aspettarci per il futuro. Il pianeta in cui viviamo, l’ambiente che ci circonda, l’aria che respiriamo, il suolo che coltiviamo, il cibo che mangiamo e l’acqua che beviamo, non sono così scontati e garantiti, ma dobbiamo prendercene cura, per trasmettere questo capitale naturale e culturale alle prossime generazioni.

Da qui nasce l’idea di CREAFuturo, che intende coniugare una informazione autorevole, fondata sulle evidenze scientifiche, chiara e puntuale, con la creatività e la forza della conoscenza, per far guardare al futuro con fiducia.

Scopriamo, attraverso il lavoro dei ricercatori CREA Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura e Genomica e Bioinformatica il contributo che le Tecniche di Evoluzione Assistita (TEA) possono svolgere per difendere il kiwi, costantemente minacciato dal cosiddetto “cancro”.

Non tutti sanno che…

L’actinidia è una pianta perenne, arborea ed arbustiva, rampicante, appartenente alla famiglia delle Actinidiaceae, che produce come frutto il kiwi. L’actinidia è una pianta dioica, esistono cioè piante maschili, con fiori che producono molto polline, ben distinte da quelle femminili nelle quali il fiore ha ovuli fertili e polline sterile. Per produrre il frutto è quindi necessario procedere all’impollinazione, sia manualmente sia mettendo a dimora alberi staminiferi. Il kiwi è un frutto molto gradito per il sapore della sua polpa e per le sue proprietà nutrizionali, viene consumato fresco ed oggi anche utilizzato per produrre bevande, dolci e marmellate. La domesticazione del kiwi è iniziata all’inizio del XX secolo e le cultivar disponibili delle due specie commercialmente più importanti Actinidia deliciosa, kiwi verde e A. chinensis, kiwi giallo, sono il risultato di programmi di miglioramento genetico più recenti, rispetto ad altre specie da frutto.

Il cancro del kiwi

L’actinidia è stata praticamente esente da malattie fino al 2008, quando è apparso il cancro batterico del kiwi causato dal batterio gram-negativo Pseudomonas syringae pv. actinidiae (Psa). La Psa è un’importante malattia del kiwi, di difficile controllo al punto che le piante affette devono essere estirpate. Ha causato enormi perdite economiche ai maggiori produttori mondiali di kiwi: Cina, Italia e Nuova Zelanda. Si presenta con macchie fogliari, imbrunimento e caduta dei fiori, disseccamento dei germogli, fino alla morte delle piante, con conseguente perdita del frutteto nell’arco di 2-3 anni

Figura 1 Sintomi del cancro batterico su actinidia: essudati sul tronco (A) ed a carico della corteccia e del legno (B); Tacche necrotiche fogliari di forma irregolare circondate da alone giallo (C); essudato batterico ossidato e lattiginoso (D, E rispettivamente); piante estirpate a seguito della diffusione di Psa nel frutteto (F).

Il batterio può sopravvivere senza manifestarsi per lunghi periodi nella pianta, la cui invasione avviene attraverso le lesioni e gli stomi aperti, che rappresentano un importante punto di ingresso. La risposta della pianta all’attacco del patogeno è “boicottata” dal batterio stesso, che riduce la capacità di difesa della pianta. Attualmente, il controllo della malattia si basa sull’applicazione di un trattamento preventivo a base di rame, associato ad un analogo con acido salicilico, avente la peculiarità di attivare le difese naturali della pianta. L’attuazione di programmi di miglioramento genetico tradizionale per l’introduzione della resistenza a Psa è resa difficile sia dalle limitate conoscenze delle sue basi genetiche sia dall’assenza di cultivar resistenti. Gli approcci biotecnologici risultano, quindi, utili per superare questi limiti, intervenendo su geni chiave dell’interazione pianta-Psa.

La ricerca del CREA

In particolare, il “genome editing”, mediante tecnologia CRISPR/Cas9, offre la possibilità di modificare in maniera mirata e precisa il genoma della pianta e di indirizzarne la risposta attraverso la modulazione dei suoi stessi geni.

Grazie al progetto BioSOSFru, infatti, è stato possibile approfondire lo studio della funzione di un gene appartenente alla importante famiglia dei fattori di trascrizione AP2/ERF, implicato nella risposta a stress biotici e, in particolare, alla suscettibilità alla malattia.

Su questo gene si sono focalizzati gli esperimenti per l’editing del genoma di A. chinensis var. chinensis utilizzando l’approccio basato su vettori CRISPR/Cas9. I vettori sono stati inseriti nel batterio Agrobacterium Tumefaciens, con il quale si sono potute infettare porzioni di foglie di piante di actinidia cresciute in vitro.

