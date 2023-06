PIANETA TE(rr)A, il nuovo appuntamento di Creafuturo. Una nuova epoca per l’agricoltura italiana

Il CREA scende in campo con la sua testata giornalistica on line, per raccontare in modo semplice come stanno cambiando l’agricoltura, l’ambiente e il cibo che mettiamo in tavola e cosa dobbiamo aspettarci per il futuro. Il pianeta in cui viviamo, l’ambiente che ci circonda, l’aria che respiriamo, il suolo che coltiviamo, il cibo che mangiamo e l’acqua che beviamo, non sono così scontati e garantiti, ma dobbiamo prendercene cura, per trasmettere questo capitale naturale e culturale alle prossime generazioni.

In questo numero, capiremo lo stato dell’arte (con un occhio particolare, naturalmente, al CREA) di queste tecniche innovative – in Italia e nel mondo – e le loro prospettive.

Ultima frontiera del miglioramento genetico delle piante coltivate, le TEA (Tecnologie di Evoluzione Assistita) sono uno strumento potente per rendere l’agricoltura più sostenibile, limitando l’uso di fitofarmaci, migliorando il valore nutrizionale degli alimenti e assicurando la produzione agricola. Includono fondamentalmente due metodiche, la cisgenesi e il genome editing, in grado di riprodurre l’evoluzione naturale, dandole l’accelerazione necessaria per stare al passo con l’incredibile velocità dei cambiamenti climatici. Cosa sta facendo la ricerca, in particolare quella del CREA?

Le New Breeding Techniques, in Italia note come Tecnologie di Evoluzione Assistita (TEA) rappresentano l’ultima frontiera del miglioramento genetico delle piante coltivate ed includono fondamentalmente due metodiche: la cisgenesi e il genome editing. Si tratta di moderne biotecnologie che, con una operazione estremamente specifica di “taglia e cuci” del DNA, sono in grado di inserire una mutazione all’interno del gene di interesse dell’organismo che si vuole modificare.

In ogni specie vegetale, i geni che compongono il genoma possono essere presenti in forme leggermente diverse (varianti geniche) tra le sottopopolazioni della stessa specie: queste diverse “versioni” del gene, pur condividendo la stessa funzione specifica, possono conferire caratteristiche leggermente diverse all’individuo che le esprime. Un esempio tra tutti è la variabilità di forma e colore del frutto, che si può trovare nelle diverse varietà di pomodoro coltivato. Con le TEA diventa possibile introdurre varianti su geni specifici allo scopo di migliorare le varietà esistenti, nell’ottica di ottenere prodotti agroalimentari maggiormente sostenibili per l’ambiente, più produttivi, con migliorate qualità nutrizionali, resistenti ai parassiti o più tolleranti ai cambiamenti climatici, risultando quindi vantaggiosi per l’agricoltore e il consumatore.

Cisgenesi e genome editing: somiglianze e differenze

È importante sottolineare che, alla fine del processo di miglioramento, il genoma della pianta ottenuta con le TEA non contiene alcun gene che conferisce resistenza ad antibiotici o erbicidi, né frammenti di DNA esogeno, a differenza dei più classici OGM (Organismi Geneticamente Modificati), ottenuti con l’introduzione di geni di specie estranee negli organismi di interesse (transgenesi).

In particolare, con la cisgenesi è possibile introdurre, nei genomi delle piante di interesse, varianti geniche provenienti dalla stessa specie o da specie sessualmente compatibili; i geni trasferiti mantengono le stesse caratteristiche strutturali e di orientamento della pianta di provenienza, conservando quindi le informazioni genetiche su come, dove e quando il cisgene deve essere espresso. Si potrebbe ottenere lo stesso risultato attraverso l’incrocio classico, ma con tempi di selezione della nuova varietà molto più lunghi e con un grado di precisione nettamente più basso. Infatti, con l’incrocio normalmente si inseriscono, oltre al gene di interesse, anche altri geni posizionati nelle sue vicinanze e ad esso ancorati, mentre, al contrario, con la cisgenesi solo e soltanto il gene prescelto viene veicolato e inserito nel genoma della pianta.

Il genome editing invece è una metodica di mutagenesi sito-diretta in grado di indurre mutazioni estremamente specifiche sul gene prescelto. I geni così mutati possono acquisire, perdere o modificare la loro funzione, conferendo alla pianta nuove proprietà e portando quindi ad un incremento della biodiversità agricola.

Le mutazioni generate attraverso genome editing sono indistinguibili da quelle che spontaneamente avvengono in natura o che vengono indotte con metodi chimici o fisici (utilizzate sin dalla metà del XX secolo). Gli eventi di mutazione naturale sono casuali e non controllabili, ossia non è possibile a priori determinare su quale gene o porzione di esso avvengano e, soprattutto, non è possibile prevederne la frequenza. Inoltre, ci possono volere millenni per l’insorgenza di mutazioni spontanee che determinino la comparsa di caratteri utili per la pianta coltivata di interesse.

Al contrario, le mutazioni puntiformi create con il genome editing, sono mirate in un punto preciso -conosciuto a priori per l’effetto che produce la modifica sulla pianta – e controllate a posteriori dopo la mutagenesi, mediante analisi molecolari.

