Piano Mattei, Cerreto (FDI): fondamentale il dialogo con i Paesi africani

"Sbaglia e non poco chi immagina che il Piano Mattei sia un contenitore vuoto , tutt'altro. È un progetto che prevede l' inclusione di tutti i Paesi africani che intendono aderire, riempiendolo con contenuti di comune interesse. Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni che lo ha voluto fortemente è stata chiara sin dall'inizio e da subito ha dettato le linee guida: porre in essere con l'Africa una visione nuova, ispirata ad un nuovo modello di cooperazione paritaria senza velleità predatorie che non appartengono alla nostra visione del mondo che consenta di realizzare infrastrutture, e dinamiche di sviluppo valorizzando le risorse umane che sono una componente fondamentale del continente africano. Nessuna imposizione o esercizio di potere come accusa la sinistra , ma collaborazione e dialogo che l’ Italia mette al centro del nuovo corso, non rinunciando finalmente a svolgere il suo ruolo naturale sia per la posizione geografica e sia per la nostra storia. Il Piano Mattei è una cornice ispirata al nostro pensiero meridiano all’ interno della quale vanno inseriti progetti proposte ed idee condivise e noi siamo pronti a fare la nostra parte." Lo ha dichiarato l'on. Marco Cerreto, capogruppo in Commissione Agricoltura.