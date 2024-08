Piccoli Comuni, Bergesio (Lega): Da Governo aiuto importante ai piccoli Comuni italiani per riqualificazione

Un aiuto importante per i piccoli Comuni d’Italia e del Cuneese, con sei progetti direttamente finanziabili nella nostra Provincia. Dal Governo un segnale di attenzione concreto nei confronti delle Amministrazioni locali e delle esigenze del territorio”.

Così il Senatore cuneese della Lega Giorgio Maria Bergesio commenta il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 agosto scorso, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Il provvedimento approva la graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento nell’ambito del “Bando pubblico per il finanziamento dei progetti per il piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli Comuni”.

Le istanze valutate dalla Commissione di valutazione sono state 2.638, riferite a 3.359 Comuni, di cui 2.261 Comuni singoli, 305 Comuni in convenzione e 72 Unioni.

I progetti meritevoli di finanziamento sono 1.179, poco meno del 45 per cento delle domande totali, per un fabbisogno complessivo di circa 842 milioni di euro.

I progetti immediatamente finanziabili in base alle risorse disponibili presso il Ministero dell’interno, al momento pari a poco meno di 172 milioni di euro, sono in totale 144.

Tra i progetti immediatamente finanziabili ci sono i Comuni cuneesi di Moretta (€ 528.472), Bernezzo (€ 2.089.000), Scarnafigi (€ 246.900), Sambuco (€ 432.000), San Michele Mondovì (€ 680.000) e Vicoforte (€ 610.000).

Bergesio conclude: “La graduatoria rimarrà valida per tre anni dalla data della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, con possibilità di attingervi per ulteriori finanziamenti ove si rendessero disponibili nuove risorse finanziarie. Abbiamo fiducia che in Legge di bilancio si possano aggiungere le risorse per questi importanti investimenti nei piccoli Comuni, che sono presidio vitale di gran parte del territorio italiano”.