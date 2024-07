Piccoli Comuni, Prandini: qui il 90% delle produzioni di eccellenza, ma necessario garantire servizi. VIDEOINTERVISTA

“Noi abbiamo fortemente voluto il premio legato ai giovani agricoltori, ma soprattutto attenzionando quelle che sono le aree interne, le aree collinari, le aree montane legate ai piccoli comuni, che sono circa il 70% dell’intero numero di comuni presenti sul territorio nazionale. Comuni con un numero inferiore ai 5000 abitanti, ma che sono il più grande patrimonio anche per quanto riguarda le nostre eccellenze, come DOP e IGP, più del 90% sono appunto su questi territori. Ancora una volta come Coldiretti vogliamo attenzionare quello che è il tema delle aree collinari, delle aree montane, delle aree interne come una possibilità di sviluppo e di crescita e non come un problema che tante volte è stato evidenziato come un qualcosa che va a svilire chi vive su questi territori. È vero esattamente l'opposto, ma nello stesso tempo noi dobbiamo garantire a chi rimane in questi territori di avere gli stessi servizi che ci sono nelle città metropolitane. Diversamente rischiamo che la depopolazione continuerà ad esserci anche nei prossimi anni.”

Così il presidente di Coldiretti, Ettore Prandini, a margine dei premi Piccolo Comune Amico, progetto realizzato dal Codacons in collaborazione con Coldiretti e sostenuto da Aci, Anci, Enac, Intesa Sanpaolo, Fit, Poste Italiane, Touring Club Italiano, Autostrade per l’Italia, Symbola, Uncem.