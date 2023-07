PNRR, Confagricoltura. risposta concreta del governo alle nostre sollecitazioni

Le maggiori disponibilità per i bandi filiera e logistica e per i processi di innovazione, le nuove risorse su Industria 5.0 e nuova Sabatini, lo sviluppo delle energie rinnovabili e in particolare l’introduzione dello sviluppo del biofuel da fonti agricole sono risposte concrete alle richieste avanzate da Confagricoltura nell’assemblea generale del 12 e 13 luglio scorsi.

Il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, ringrazia il governo per le modifiche annunciate al termine della Cabina di regia sul PNRR, riunitasi ieri pomeriggio a Palazzo Chigi, che accolgono le sollecitazioni del mondo agricolo.

Soddisfazione anche per l’introduzione del nuovo capitolo REPower, che prevede l’utilizzo di nuove tecnologie in agricoltura attraverso lo strumento di contratto di sviluppo esteso al settore agricolo.

Fondamentale per il comparto poter disporre di nuove risorse per la logistica e per i contratti di filiera. “Un risultato importante, - commenta Giansanti - perché rafforza il dialogo tra agricoltura e industria che può fungere da caposaldo per un piano di crescita per l’intero sistema agroalimentare italiano”.