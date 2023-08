Pnrr. De Carlo (FdI): 400 milioni per ammodernare macchine agricole. Sostenibilità passa anche attraverso tecnologia e innovazione

400 milioni di euro per “ammodernamento dei macchinari agricoli che permettano l’introduzione di tecniche di agricoltura di precisione”: adottato il decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste che mette a disposizione delle imprese agro-meccaniche e delle micro, piccole e medie imprese agricole e delle loro cooperative e associazioni questi fondi PNRR.

“Una misura importante per il comparto agricolo nazionale, che permette di sostenere le aziende nell’investimento in macchine e attrezzature per l’agricoltura di precisione, nella sostituzione di veicoli fuoristrada per agricoltura e zootecnia e nell'investimento per l’innovazione dei sistemi di irrigazione e di gestione delle acque”, commenta il presidente della IX Commissione - Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, il senatore Luca De Carlo.

Una misura che porterà in Veneto poco meno di 25 milioni di euro: “La sostenibilità passa anche attraverso la tecnologia e l'innovazione: questo bando premierà gli interventi che, tra l'altro, incideranno sulla riduzione dell’uso dei prodotti fitosanitari e dell’uso dei fertilizzanti, sul risparmio dell'acqua, sulla conservazione della biodiversità, sull'adattamento ai cambiamenti climatici e che non prevedano consumo di suolo. Si tratta di un'iniziativa importante per le nostre imprese e per l'ambiente, ennesima dimostrazione di come questo Governo continui a seguire strade che coniughino lo sviluppo economico della nazione con la sostenibilità sociale e ambientale”.