Pnrr. Lollobrigida: governo Meloni lavora nella giusta direzione

”Il via libera della Commissione europea alla terza rata da 18,5 miliardi di euro del Pnrr dell'Italia e l’approvazione delle modifiche proposte dal Governo Meloni agli obiettivi della quarta tranche dimostrano che stiamo lavorando nella giusta direzione, per dare ai cittadini le risposte che meritano. Esprimo soddisfazione non solo per questo risultato, che ci permetterà di ottenere i 35 miliardi previsti per il 2023 e che, in particolare per l’agricoltura, si tradurrà in un maggior numero di progetti, ma anche per l’apprezzamento del Presidente Von der Leyen sul lavoro portato avanti in modo sinergico con le istituzioni europee”. Lo dichiara il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida.