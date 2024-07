Pomodoro, Prandini: filiera importantissima. Lavorare su export, trasparenza e reciprocità. VIDEOINTERVISTA

Roma - “La filiera del pomodoro è una filiera importantissima per quanto riguarda il valore economico prodotto nel nostro paese, ed è soprattutto una opportunità di crescita anche per il lavoro dei nostri agricoltori. Sotto questo punto di vista dobbiamo lavorare per aumentare il valore economico distribuito all’interno della stessa filiera, partendo dal lavoro degli agricoltori. C’è molto da dover fare in termini di ricerca, di posizionamento del prodotto sui mercati per quanto riguarda specialmente le esportazioni, sulla trasparenza e sulla reciprocità per quanto concerne le regole che vengono applicate. Non siamo contrari al libero mercato ma le regole devono essere paragonabili tra quei paesi che poi esportano o da cui importiamo.”

Così il presidente Coldiretti, Ettore Prandini, a margine della firma dell’accordo di collaborazione -tra Anicav, Coldiretti e Filiera Italia- per la valorizzazione e la tutela della filiera italiana del pomodoro da industria.

“Tutto questo deve portare poi ad una trasparenza per quanto riguarda l’obbligo dell’origine a livello europeo, e questo è un impegno comune che noi vorremmo portare avanti. Tutto questo ci porta poi a investire in termini di ricerca, per quanto riguarda le Tea e per quanto riguarda una attenzione ai temi irrigui, che sempre di più dovranno riguardare il nostro paese. Da una parte con la realizzazione di bacini di accumulo di grandi dimensioni e dall’altra con la manutenzione delle dighe esistenti, perché in tanti casi si va ad accumulare solo il 30% della capacità di invaso. Tutto questo ovviamente deve essere messo al centro di una strategia comune che parte da un accordo che noi oggi sigliamo con la filiera del pomodoro e con l’impegno di dare risposte concrete ai bisogni dei nostri agricoltori.”