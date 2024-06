Ponti a New York al Summer Fancy Food Show 2024

Gli aceti Ponti protagonisti del Padiglione italiano nel corso della 68esima edizione del Summer Fancy Food Show, la manifestazione fieristica più rilevante del Nordamerica dedicata alle novità del mondo della gastronomia internazionale appena chiusasi a New York.

“Siamo orgogliosi di condividere la storia ultracentenaria della nostra famiglia e la cultura alimentare italiana così come la nostra attenzione all’innovazione e alla sostenibilità al Summer Fancy Food Show, luogo d’elezione dove le diverse esperienze gastronomiche del mondo si incontrano - ha dichiarato Giacomo Ponti, Presidente di Ponti Spa -. La creatività degli americani ci incuriosisce, e la analizziamo con grande interesse cercando di offrire delle proposte che esaltino cocktail, piatti principali, gelati e altro ancora. Ci piace sperimentare prodotti nuovi e unici, da aggiungere ai tradizionali. Prodotti che soddisfino le esigenze di consumatori sempre più attenti agli abbinamenti culinari, e che si sposino con i gusti di popoli che hanno tradizioni gastronomiche diverse dalle nostre, come quello americano”.

Una presenza oltreoceano ricca di appuntamenti per Ponti anche fuori dalla fiera con diversi momenti dedicati all’incontro con i consumatori statunitensi, a partire dalla degustazione della glassa come topping per la pizza come suggerito dal 13 volte World Pizza Champion Tony Gemignani presso la pizzeria John’s in Times Square, Eataly Downtown e le due gelaterieGentile nel West Village e University Place. Un programma coronato dall’aperitivo e dalla cena con degustazione abbinata presso il ristorante Ci Siamo, occasione esclusiva dedicata al meeting con la stampa insieme al Presidente Giacomo Ponti.

Dal grande classico rappresentato dall’Aceto Balsamico di Modena IGP, icona del made in Italy, fino alle glasse per il topping – dalla prima nata, quella all’Aceto Balsamico di Modena IGP, a quella alla soia, al peperoncino, ai fichi, alla BBQ con aceto di mele fino alla glassa bianca con mosto di uve di Moscato – allo speciale aceto di vino Rosé dal tocco estivo e all’aceto di mele 100% italiane da filiera certificata e tracciabile con blockchain e codice QR, per scoprire l’intero percorso fatto da ogni singola bottiglia: dalla raccolta delle mele fresche fino all’imbottigliamento. Ponti ha deliziato i buyer e il pubblico presenti all’evento newyorkese presentando la sua varietà di gamma pensata per soddisfare i gusti di un mercato in costante evoluzione e pioniere delle nuove tendenze.

Eccellenze del made in Italy che sono il frutto di una continua relazione di scambio tra i valori della tradizione italiana e i gusti che si affermano nel mondo, un connubio che per Ponti diventa sinonimo di sperimentazione e ricerca votata all’innovazione.