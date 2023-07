Ponti riceve l’attestato “We save and care” dal Banco alimentare

Un sostegno concreto alla comunità e a chi ha più bisogno di assistenza. È quello che Ponti ha contribuito a garantire a partire dallo scorso anno ad un milione e 250.000 persone nell’ambito della cooperazione con il Banco Alimentare, l’organizzazione no-profit attiva nel recupero e nella distribuzione quotidiana di beni alimentari a chi più ne ha bisogno grazie ad una rete capillare di più di settemila organizzazioni partner territoriali convenzionate. Un impegno premiato con il conferimento dell’attestato “We Save and Care” a Lara Ponti e Giacomo Ponti, CEO del gruppo, direttamente da Giovanni Bruno, Presidente Fondazione Banco Alimentare Onlus durante un incontro svoltosi presso la sede del Gruppo.

Nell’ambito della storica collaborazione con la Fondazione, avviata più di quindici anni fa, Ponti in particolare ha devoluto parte del ricavato della vendita dei prodotti coinvolti nell’iniziativa “Obiettivo Piatto Pieno”, che mira a sostenere insieme ai consumatori la distribuzione di alimenti presso le famiglie in difficoltà.

“Avere la possibilità di collaborare attivamente con una realtà consolidata e affermata come il Banco Alimentare è motivo di grande orgoglio per noi di Ponti. Essere parte del network di We Save and Care ci dà la certezza che il nostro contributo produrrà un impatto positivo per tante persone bisognose di supporto. L’attestato che oggi riceviamo dal Presidente Giovanni Bruno ci stimola a continuare con convinzione sulla strada che abbiamo intrapreso già da diversi anni, che vede il gruppo Ponti impegnato a sostegno di una causa collettiva che ci sta molto a cuore quale quella del sostegno alle famiglie e alle persone vulnerabili e della lotta allo spreco alimentare” hanno dichiarato Lara Ponti e Giacomo Ponti, CEO dell’azienda.

“Poter contare sulla membership delle aziende è per il Banco Alimentare un elemento che rafforza e amplifica l’azione di aiuto alimentare capillare sul territorio. Il legame duraturo con il gruppo Ponti è un punto di forza per raggiungere i nostri obiettivi condivisi e l’attestato che abbiamo conferito testimonia un ringraziamento speciale nei confronti di un gruppo che ha espresso attenzione e dedizione alla nostra causa sin dall’inizio della collaborazione” Giovanni Bruno, Presidente Fondazione Banco Alimentare. Il network “We Save and Care” Ponti è parte della Community “We Save and Care” del Banco Alimentare dal 2022. Una grande rete di imprese, cittadini ed enti che hanno scelto di sposare i valori e la mission dell’organizzazione non profit: diffondere e promuovere la cultura della condivisione e del recupero delle eccedenze alimentari a sostegno delle persone più svantaggiate. “We care together” è il motto che anima l’attività del network che intende rilanciare grazie alla capacità moltiplicatrice delle relazioni e al contributo proattivo dei membri ambassador la sfida solidale a vantaggio delle persone e dei nuclei familiari che necessitano di un sostegno.