PresaDiretta, interrogazione componenti Vigilanza a Ad Rai su incompatibilità cornice normativa e contrattuale

I componenti della Commissione Vigilanza Rai hanno firmato, capofila Giorgio Bergesio - capogruppo Lega in Commissione -, un'interrogazione all'amministratore delegato Rai per sapere "se non ritenga incompatibile con la cornice normativa e contrattuale che Presa Diretta abbia trasmesso un servizio, riguardante l'utilizzo della carne sintetica, non accompagnato da alcuna evidenza scientifica o da alcun dato che confermi la validità delle tesi esposte".

All'Amministratore delegato della Radiotelevisione italiana –RAI. Per sapere -Premesso che

durante la trasmissione televisiva "Presa diretta", andata in onda lo scorso 2 ottobre, su Rai3, dal titolo di "Cibo sovrano", si è a lungo parlato di carne sintetica;

durante la puntata in oggetto, il conduttore Riccardo Iacona, ha affrontato un tema molto delicato come quello dell'alimentazione,del cibo Made in Italy, delle nuove frontiere della carne coltivata, della sostenibilità del nostro sistema agroalimentare e i, nonché iproblemi della filiera agricola prospettando la possibilità, controversa e attualmente vietata nel nostro paese, della produzione di carne coltivata;

l'esaltazione delle caratteristiche e delle proprietà della carne coltivata in laboratorio, della sua presunta genuinità, nonché del rispetto dell'impatto ambientale e dell'ecosistema animale, perché ottenuta senza la soppressione di animali, contrasta con i criteri di veridicità dell'informazione cui deve rigorosamente attenersi la diffusione mediante utilizzo del servizio pubblico nazionale;

si ricorda che il governo ha varato un disegno di legge che vieta categoricamente la produzione e la commercializzazione di cibo sintetico, dando così immediato seguito alle istanze di associazioni di categoria, agricoltori, Regioni e consiglieri comunali amministrazioni locali di diverso colore politico, che hanno approvato provvedimenti contro la commercializzazione di alimenti prodotti in laboratorio;

parlare di carne ottenuta in laboratorio come di un grande risultato del progresso scientifico, esaltandone presunte qualità e caratteristiche, e ipotizzandone la vendita e la commercializzazione, è un fatto che contrasta apertamente con quanto disposto dal governo italiano al fine di salvaguardare l'intera filiera nazionale e preservare la salute pubblica dai rischi connessi all'assunzione di alimenti non naturali;

ai sensi dell'articolo 6 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n.208, in materia di principi generali di informazione e di ulteriori compiti di pubblico servizio nel settore dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, l'attività dell'informazione radiotelevisiva è tenuta a garantire sempre «la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni», ed è fatto espresso divieto di utilizzare metodologie e tecniche capaci di manipolare in maniera non riconoscibile allo spettatore il contenuto delle informazioni;

la vicenda in oggetto contrasta altresì con gli obblighi di contratto cui è soggetta la Rai, ai sensi dell'articolo 6 del Contratto di servizio 2018-2022, in materia di informazione, che impongono alla società di «improntare la propria offerta informativa ai canoni di equilibrio, pluralismo, completezza, obiettività, imparzialità, indipendenza e apertura alle diverse formazioni politiche e sociali», e di assicurare la «presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti inquadrandoli nel loro contesto, nonché l'obiettività e l'imparzialità dei dati forniti» -:

se non ritenga incompatibile con la cornice normativa e contrattuale riportata in premessa il fatto che il citato programma abbia trasmesso un servizio, riguardante l'utilizzo della carne sintetica, non accompagnato da alcuna evidenza scientifica o da alcun dato che confermi la validità delle tesi esposte.

Bergesio, Candiani, Bisa, Maccanti, Minasi, Murelli