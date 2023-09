Previsioni vendemmiali, Del Bravo (Ismea): produzione in calo ma ampie giacenze. Ora ridurre gli stock e valorizzare il prodotto. VIDEOINTERVISTA

“È una vendemmia ancora una volta caratterizzata da aspetti climatici non positivi e che hanno portato ad un calo della produzione di circa il 12%, con cali importanti al sud fino al 45%. Una situazione eterogenea però a livello nazionale con alcune regioni del nord che registrano aumenti anche del 15% come in Lombardia.”



Così Fabio Del Bravo, direttore Servizi per lo Sviluppo Rurale Ismea, a margine delle previsioni vendemmiali presentate oggi al Masaf.

“Arriviamo a questa vendemmia con delle giacenze che corrispondono ad una ulteriore vendemmia, un dato degli stock che cresce inesorabilmente dal 2018. Si tratta di una occasione per lavorare sulla qualità e sul prezzo. La situazione della domanda sia nazionale che internazionale non è molto favorevole, le vendite nella gdo sono in calo del 3% e un export in rallentamento. Il calo produttivo accade dunque, tutto sommato, in un momento giusto. Il tema infatti è ridurre gli stock e valorizzare il prodotto.”