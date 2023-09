Prezzi: Coldiretti, bene commissione su grano, stop speculazioni

L’impegno per far ripartire finalmente la Commissione Unica Nazionale sul grano duro (CUN) è una svolta importante in una situazione in cui i prezzi sono crollati del 60% su valori al di sotto dei costi di produzione che mettono a rischio il futuro di decine di migliaia di aziende agricole e della coltivazione lungo la Penisola. E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare positivamente l’incontro al Ministero dell’agricoltura e della Sovranità alimentare presieduto dal Sottosegretario Patrizio Giacomo la Pietra per affrontare una emergenza senza precedenti. In un momento di mercato particolarmente difficile per le quotazioni insostenibili alla produzione agricola e per le tensioni internazionali provocate dalla guerra in Ucraina con il rischio concreto di triangolazioni da Russia e Turchia che sconvolgono i mercati, far ripartire la CUN significa – conclude la Coldiretti - fornire alla filiera uno strumento particolarmente importante che va incontro alle esigenze dei produttori per la formulazione di un prezzo equo e trasparente.