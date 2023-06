Prezzi: domani blitz Coldiretti, scoppia #laguerradelgrano

Scoppia la guerra del grano con il blitz degli agricoltori che sono costretti a lasciare le campagne per difendere il frutto del proprio lavoro che viene sottopagato al di sotto dei costi di produzione mentre i consumatori devono fare i conti con gli aumenti dei prezzi per il pane e la pasta.

L’iniziativa è degli agricoltori della Coldiretti per una mobilitazione nella regione dove più diffusa è la coltivazione del grano tricolore messo a rischio dalle speculazioni che hanno fatto crollare le quotazioni in un momento difficile per l’economia e l’occupazione.

L’appuntamento è fissato per domani mercoledì 7 giugno 2023, dalle ore 9,00, in Puglia a Bari al ‘Varco della Vittoria’ per stringere d’assedio il Porto dove una nave proveniente da Vancouver sta scaricando grano canadese.

Sarà presentato a Istituzioni e cittadini il Dossier Coldiretti su “La guerra del grano” con i costi delle speculazioni per gli agricoltori e i consumatori e le proposte concrete per salvare la coltivazione simbolo del Made in Italy.

​