Produzioni lattiero-casearie: le analisi in un workshop organizzato dal Consorzio Agrario Parma con CAI Nutrizione SpA

Il legame tra il Consorzio Agrario di Parma e l’universo composito ed essenziale per l’economia locale del settore lattiero-caseario ha radici lontane nel tempo, ma soprattutto un presente di rilievo in virtù delle competenze che lo stesso CAP e CAI Nutrizione SpA portano in stalla grazie ai loro esperti qualificati. Ed è in quest’ottica strategica che, come recentemente fatto per l’analisi puntuale della filiera del grano che il Consorzio agrario organizzerà un workshop tematico, dal profilo tecnico- scientifico, ma anche di visione strutturale del comparto dal titolo : “Consorzio Agrario Parma e produzioni lattiero-casearie : un legame forte che dura nel tempo”. L’obiettivo è quello di scattare ad oggi la fotografia del settore mangimistico ,consentendo a tutti gli interessati e agli stakeholder di conoscere le novità più aggiornate sull’importanza dell’alimentazione del bovino da latte . Il Consorzio Agrario di Parma , dichiara il Direttore Roberto Maddè, intende proseguire sulla strada dell’informazione tecnica e della formazione degli operatori , e l’occasione del 19 aprile si inserisce perfettamente in questo quadro di riferimento: l’area di produzione del Parmigiano Reggiano, la nuova struttura di CAI Nutrizione SpA (che si colloca tra le prime industrie mangimistiche del nostro Paese) il ruolo della ricerca . L’incontro si terrà nella sede del CAP in strada dei Mercati 17 a Parma Venerdì 19 aprile a partire dalle 10,15 e vedrà come relatori: Giorgio Grenzi Presidente Consorzio Agrario Parma, il professor Andrea Formigoni Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie Università di Bologna “Quale futuro per l'alimentazione della vacca per la produzione di latte per il Parmigiano Reggiano”, Carlo Fornari Responsabile settore zootecnico Consorzio Agrario Parma “Razioni e nuovi prodotti per la valorizzazione dei foraggi aziendali e delle materie prime del territorio”, il professor Federico Righi del Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie Università di Parma “ Progetto Cowficiency: dal bilancio azotato alla nutrizione amminoacidica per il controllo dell'impatto ambientale”, Clotilde Villeri Responsabile assicurazione qualità di CAI Nutrizione “La qualità per mangimi sicuri: prospettive e visioni”. Le conclusioni saranno affidate alla dottoressa Alessandra Todisco Direttore Generale CAI Nutrizione.