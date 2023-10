Progetto Benessere acquisisce il 49% di Laboratorio Chimico Farmaceutico Sella

Progetto Benessere Italia S.r.l. (di seguito “PBI”), holding di partecipazione le cui quote sono detenute da MayMat S.r.l. e da B.F. S.p.A. (il più importante gruppo Agroindustriale italiano quotato in Borsa) e che opera nel settore del Benessere, ha acquisito,insieme ai Partner Industriali del Polo Vicentino (XM Holding S.r.l., REM Holding S.r.l., Saxò S.r.l., Nicola Faccin) e tramite una società di nuova costituzione denominata Progetto Benessere S.r.l, il 49% di Laboratorio Chimico Farmaceutico Sella S.r.l. (di seguito “Sella”).

Il rimanente 51% resta in capo agli altri precedenti soci di Sella tramite una holding di famiglia.

Sella è un’azienda farmaceutica veneta con 100 anni di storia fondata negli anni ‘20 da Antonio Sella, partendo da un laboratorio Galenico di farmacia, e arrivata alla 4° generazione.

Sella dispone a Schio (VI) di uno stabilimento autorizzato AIFA di più di 15.000 mq (in corso di forte ampliamento), produce e distribuisce farmaci, dispositivi medici, cosmetici e integratori alimentari e ha rilevato nell’esercizio 2022 un fatturato di 19 mln di euro, un Ebitda del 18% e una posizione finanziaria netta positiva.

L’operazione si è perfezionata attraverso:

1. la costituzione di una nuova holding denominata Progetto Benessere S.r.l. (di seguito “PB”) interamente detenuta da PBI e dagli altri precedenti soci di Salix;

2. il conferimento del 100% del capitale sociale di Salix in PB;

3. il successivo acquisto, da parte di PB, del 49% del capitale sociale di Sella , rimanendo il 51% in capo agli altri precedenti soci di Sella tramite una holding di famiglia.

Con il perfezionamento dell’operazione, viene a crearsi un Polo Industriale a capitale interamente Italiano, con società operative in Lombardia e nell’Alto Vicentino e che, con A&D, Salix, Sella, Almas e Mare prende il nome di “Polo del Benessere”, all’interno del quale la nuova holding PB si pone l’obbiettivo di consolidare la propria posizione competitiva nel comparto della produzione per conto terzi di integratori alimentari, farmaci, dispositivi medici e cosmetici, in Italia e all’estero, attraverso il conseguimento di importanti sinergie di sviluppo congiunto delle operative Salix e Sella e, al contempo, di fare il suo ingresso nel canale Farmaceutico.

Come è già avvenuto a suo tempo per tutte le altre società operative del Gruppo, in accordo con la consolidata strategia di sviluppo di Progetto Benessere Italia, la gestione operativa di Sella verrà condotta in autonomia dall’attuale management facente capo ai soci industriali Sella, in condivisione con gli obbiettivi strategici di crescita insieme definiti e condivisi con il Gruppo.

“L’operazione di acquisizione di una consistente partecipazione nel Laboratorio Chimico Farmaceutico Sella – riferisce l’Amministratore Delegato di Progetto Benessere Italia S.r.l., Dott. Stefano Sacchi - rappresenta per il Gruppo un’importantissima opportunità che consentirà, da un lato, di sviluppare forti sinergie strategiche volte a velocizzare il percorso di sviluppo nel comparto della produzione per conto terzi di integratori alimentari, fino ad oggi presidiato dalla partecipata Salix e, dall’altro, di entrare, con un partner di grande tradizione, nella produzione e vendita di farmaci e cosmetici a marchi propri e di terzi in tutti i canali nazionali ed internazionali.

Con l’entrata di Sella nel Gruppo Progetto Benessere Italia, prosegue la strategia di sviluppo, condivisa dai soci, MayMat S.r.l., B.F. S.p.A., insieme ai Partner Industriali del Polo di Vicenza, volta a sviluppare il comparto del benessere della persona in tutti i canali italiani ed esteri, attraverso partnership virtuose tra attori industriali italianie una forte integrazione del processo produttivo e commerciale lungo tutta la filiera.

Tutto questo nel rispetto della concezione originaria alla base del successo del Gruppo che vede da sempre la condivisione tra le singole società delle linee strategiche di sviluppo, la realizzazione di importanti sinergie di crescita, ma, al contempo, l’autonomia gestionale ed operativa delle stesse”.

PB è stata assistita nell’Operazione, per quanto riguarda gli aspetti fiscali e societari, da GPAV – Dottori Commercialisti Associati, con un team guidato dal partner Alessandro Galli, con il supporto di Laura Scapin e Andrea Tarallo, per quanto riguarda gli aspetti legali, da un team guidato dall’Avv. Alberto Salvadè e composto dai colleghi di Bird & Bird Sara Calamitosi, Matteo Meroni e Alice Cuccio nonché dall’Avv. Federica Gramatica (name partner dello Studio Legale Gasparini Gramatica di Bassano del Grappa) e, per quanto riguarda gli aspetti contabili, da Sistemassociati con un team guidato dal partner Marco Snichelotto.

Sella e i suoi soci sono stati assistiti nell’Operazione, per quanto riguarda gli aspetti fiscali, contabili e societari, da SAT Studio Legale, con un team guidato dal partner Silvio Genito, con il supporto di Matteo Consolaro e Simona Meneguzzo e, per quanto riguarda gli aspetti legali, da un team guidato dal partner Matteo Vernizzi, con il supporto di Chiara Ferrarese

Progetto Benessere Italia è una holding di partecipazione ( le cui quote sono detenute da MayMat S.r.l. e da B.F. S.p.A. ) che opera nel settore del Benessere attraverso le seguenti società :

- A&D S.p.A. – Gruppo Alimentare e Dietetico, società attiva con il marchio Matt, nello sviluppo, promozione e distribuzione in GDO di integratori alimentari, alimenti biologici e/o funzionali e cosmetici a marchio proprio e/o private label (partecipazione del 100%) ;

- Almas S.r.l., società attiva nella produzione di bevande e di succhi e creme vegetali (partecipazione del 51% ; 49% detenut o da Partner Industriali e managers ) ;

- Mare S.r.l., società attiva nella gestione di immobili strumentali (partecipazione del 50% ; 50% detenut o da Partner Industriali ) ;

- Progetto Benessere S.r.l. – Holding di partecipazioni (partecipazione del 50%; 50% detenuto da Partner Industriali e managers ) che ha le seguenti partecipazioni:

o Salix S.r.l., società attiva nella produzione di integratori alimentari, dispositivi medici e alimenti dietetici e per sportivi ( partecipazione del 100%) ;