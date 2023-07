Prosegue la stagione irrigua non senza criticità, per ANBI Lombardia ora è tempo di guardare al futuro prossimo

Per la stagione irrigua in corso la situazione è sotto controllo. Èquanto emerso dal Tavolo regionale per gli usi irrigui di oggi 24 luglio che ha fatto il punto sulle riserve idriche per affrontare le prossime settimane cruciali per i raccolti nelle campagne lombarde.

Resta tuttavia un deficit di risorse disponibili di quasi il 22 per cento e l’andamento continua perciò a essere monitorato. Le principali criticità sono al momento nel bacino del Serio, dove pesa l’assenza di neve e la manutenzione della diga del Barbellino, e resta osservato speciale anche il comprensorio del Chiese in attesa degli interventi sul lago d’Idro. Migliora la situazione dell’Adda, grazie all’accordo per il rilascio dai bacini idroelettrici montani nel Lario, mentre i laghi Maggiore (Ticino), Iseo (Oglio) e Garda (Mincio) non destano particolari preoccupazioni.

“L’oculata gestione dei Consorzi di bonifica e irrigazione della Lombardia, di concerto che le indicazioni e le azioni stabilite dal Tavolo regionale, ha consentito di affrontare una stagione che si era avviata in una condizione molto difficile”. Così ha commentato Gladys Lucchelli, direttore di ANBI Lombardia, ricordando gli sforzi messi in campo in questi mesi e la validità del modello di gestione dell’acqua orientato alla condivisione e alla concertazione. “Restiamo convinti - ha aggiunto il direttore - che la stessa goccia d’acqua deve continuare a fare cibo, ambiente ed energia nell’ottica dell’uso plurimo di questa risorsa vitale”.

Per l’Associazione regionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue serve però continuare a pensare al futuro immediato. Guardando al Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico, di cui è in corso l’aggiornamento, ANBI Lombardia ha chiesto alla Regione di proseguire l’attività di condivisione delle proposte progettuali da sottoporre al ministero delle Infrastrutture e trasporti. Serve infatti un vero e proprio cambio di passo, in particolar modo negli investimenti per l’ammodernamento della rete e per lo sviluppo dell’innovazione tecnologica, per centrare gli obiettivi così come fissati da ANBI anche nella sua recente assemblea nazionale.

Gli effetti degli eventi meteo di queste settimane impongono di non abbassare la guardia anche sui temi della sicurezza idraulica del territorio. Da qui la richiesta dei Consorzi di sostenere i lavori di pronto intervento che si stanno rendendo necessari in questi giorni per ripristinare i gravi danni che il reticolo consortile ha subito in molte aree.