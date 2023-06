Psrn 2014-2022, Serra Bellini (Masaf): gestione del rischio, grazie a strumenti innovativi abbiamo stabilizzato reddito aziendale. VIDEOINTERVISTA

“Una misura che ha una dotazione finanziaria di 2,25 miliardi di euro e che ha consentito a 115.000 imprese agricole di potersi assicurare,di coprire i propri rischi e ricevere ovviamente i finanziamenti del periodo e che ha consentito soprattutto ad altre imprese in via di attiva di accedere anche alle altre sotto misura, la 17.2 e la 17.3 a copertura di altri rischi che non attengono alla parte assicurativa o comunque non hanno un'adeguata offerta sul mercato, mi riferisco alle fitopatie e alle epizoozie.”



Così Mauro Serra Bellini (resp. Misura 17 - gestione del rischio - dir. Uff disr 6, Masaf) nel corso dell’evento “Psrn 2014-2022: costruire un futuro più competitivo per le nostre imprese”.

“Ovviamente questi sono strumenti innovativi che stanno partendo e si stanno avviando gradualmente però ritengo che possano rappresentare il futuro. Qual è stato il vantaggio per le imprese agricole ? Per le imprese agricole è stato il vantaggio che rispetto ai soldi che hanno speso per sottoscrivere polizze, al netto del contributo ovviamente della quota privata, o per aderire ai fondi di modellizzazione, hanno ricevuto dei risarcimenti notevolmente superiori rispetto al capitale che hanno impiegato, quindi hanno potuto stabilizzare il loro reddito aziendale, ma soprattutto si sono voluti presentare anche agli istituti di credito con una solvibilità migliore. In questo sono stati agevolati anche negli investimenti, quindi nel reperire capitali, i capitali necessari alle imprese agricole per restare sul mercato e per affrontare il futuro.”