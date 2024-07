Roma - Italian sounding? Non è l'unico 'sounding' e 'looking' utilizzato per vendere. Sembra che il colosso della birra giapponese Asahi Breweries, che ha acquistato anni fa la birra Peroni, stia facendo Puglia Sounding.

“Amata dai pugliesi più pugliesi” perché “trovano l’orzo pugliese e la tipica positività pugliese”. Lo spot della birra Raffo spinge con forza e convinzione sull’aggettivo pugliese, utilizzato ben nove volte nel video promozionale dalla durata di 30 secondi diffuso su web, social e televisioni, facendo leva sulle sue origini tarantine e la sua originalità regionale. La birra però viene prodotta sia a Bari che a Roma ma, soprattutto, la percentuale di orzo locale utilizzato per la fabbricazione non supera il 10%.

Il marchio Raffo nasce nel 1919, proprio a Taranto, quando viene fondata la Fabbrica di Birra e Ghiaccio, mentre la produzione parte nel 1921. Nel 1961 arriva l’acquisizione del Gruppo Peroni, che a sua volta nel 2016 entra a far parte della multinazionale giapponese Asahi Breweries.

Nel 1987 la produzione lascia definitivamente Taranto per continuare sia a Bari che a Roma, ma la proprietà, nel 2008, cerca di rafforzare la riconoscibilità con la città dei due mari rinnovando l’etichetta con i colori della città, rosso e blu.

Nel 2024 è partita una nuova campagna pubblicitaria per allargare il consumo di questa birra anche nel resto d’Italia, estendendo anche la proposta commerciale a con un nuovo prodotto, “lavorazione grezza”, definito sul sito ufficiale come “una lager non filtrata e arricchita con cereali di Puglia non raffinati”, come del resto viene sottolineato anche sull’etichetta del prodotto, dove la parola Puglia è stampata in rosso e maiuscolo.

Se però si entra nella sezione domande più frequenti del sito ufficiale, viene riportato che la produzione avviene nellostabilimento di Bari, in Puglia, senza aggiungere che, per sostenere la maggiore richiesta, una quota è stata spostata a Roma.

Inoltre alla domanda su quanto orzo pugliese è presente, si sottolinea che viene utilizzato il 10% di origine pugliese e il restante 90% italiano.

Verificando la scheda tecnica di gennaio 2024, allegata all’articolo, viene confermata la percentuale e la provenienza europea dei luppoli, mentre emerge anche lo stabilimento di produzione di Roma, non menzionato nelle FAQ del sito ufficiale.

L’ufficio stampa Peroni, a cui AGRICOLAE ha chiesto conferma della percentuale di orzo pugliese presente nella birra, ha specificato che "Per quanto riguarda Raffo Ricetta Originale e Raffo Lavorazione Grezza, in entrambe le referenze l'orzo pugliese utilizzato ammonta al 10%, la restante parte è orzo italiano".

LA SCHEDA TECNICA DELLA BIRRA RAFFO