Question Time Camera, Peste suina africana. Lollobrigida: spetta all regioni applicare i piani di interventi urgenti entro il 28 dicembre

"La diffusione della PSA e le sue conseguenze per io comparto agroalimentare sono all'attenzione del Governo sin dal suo insediamento.

E' noto che la principale causa di diffusione sul territorio nazionale del vettore della PSA è costituita dalla proliferazione incontrollata degli ungulati e, in particolare, dei cinghiali.

Per mitigare gli impatti della fauna selvatica, abbiamo collaborato con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica all'elaborazione del "Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica", prevista dall'art. 19-ter della legge faunistico-venatoria, come modificato dalla legge di bilancio per il 2023; ottenuta l'intesa in Conferenza Stato-Regioni, il Piano è stato, infine, adottato con il decreto ministeriale 13 giugno 2023".

Così il ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida, risponde a una interrogazione sui tempi di emanazione del decreto di ripartizione delle risorse stanziate dalla legge di bilancio per il 2023 a favore delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie per il risarcimento dei danni causati dalla peste suina africana (Bruzzone – Lega).

"Spetta ora alle regioni entro il 28 dicembre 2023 aggiornare i "Piani Regionali di Interventi Urgenti" al fine di renderli coerenti con i contenuti del Piano straordinario.

Sono così introdotte misure straordinarie per il contenimento e il prelevamento della fauna selvatica a tutela anche dell'incolumità pubblica.

Quanto, invece, alle misure di più immediato contrasto alle PSA, ricordo che con l'art. 29 del recente decreto-legge n.75, il Governo ha fortemente rafforzato le attribuzioni del Commissario Straordinario nominato per il contenimento e il contrasto alla Peste suina, con l'obiettivo di giungere in tempi brevi alla completa eradicazione della peste suina dal territorio nazionale.

Al Commissario straordinario, infatti, spetta ora definire. sentite le Regioni interessate - il piano straordinario delle catture a livello nazionale e regionale con tempistica, obiettivi numerici e, sentita ISPRA, abbattimento e smaltimento. In aggiunta, è rimesso al Commissario il compito di individuare le aree di stoccaggio degli animali catturati o abbattuti e dell'eventuale smaltimento delle carcasse.

Aggiungo che abbiamo istituito con il Ministro dell'agricoltura francese un gruppo di contatto tecnico finalizzato a realizzare uno scambio di informazioni sulle attività di contenimento poste in essere dai due stati, nonché a collaborare per l'elaborazione di piani di ricerca scientifica in materia di PSA, ed, infine a cooperare nelle zone di confine.

Inoltre, è stato concluso con il Ministero della Difesa un accordo avente ad oggetto azioni operative mirate all'incremento dell'attività di controllo del Territorio allo scopo di procedere all'avvistamento dei capi da abbattere, anche mediante l'uso di droni.

A questi interventi si affiancano le misure di supporto al settore suinicolo.

Il Fondo nazionale per la suinicoltura ha precise finalità che son ostate definite per fronteggiare la perdita di reddito degli allevatori di suini e per rafforzare la filiera delle carni suine. anche nell'ottica del miglioramento della qualità dei prodotti.

Stante la delicatezza della situazione, ho chiesto ai competenti uffici di adottare il decreto direttoriale di competenza per corrispondere urgentemente alle istanze di aiuto degli allevatori.

Aggiungo che gli indennizzi per l'abbattimento degli animali infetti sono di competenza dell'Autorità sanitaria regionale.

Il Ministero dell'agricoltura, provvede al risarcimento dei danni indiretti subiti dalle imprese, conseguenti alle limitazioni imposte alla commercializzazione delle produzioni.

Le risorse disponibili, ammontanti a 25 milioni di euro, sono già state interamente assegnate ad Agea che gestisce l'intervento.

Ulteriori 15 milioni disponibili per il potenziamento delle misure sulla biosicurezza sono stati interamente assegnati alle Regioni interessate, alcune delle quali hanno attivato ulteriori stanziamenti, avvalendosi anche del rispettivo di sviluppo rurale".