Quote latte, Agea apre la rateizzazione agevolata delle cartelle. Fino a 30 anni per pagare e diritto a percepire i premi Pac

Dall’8 maggio 2023, è possibile accedere alla rateizzazione degli atti di riscossione esattoriale,relativi ai prelievi supplementari quote latte, come previsto dal D.L. 21/22, convertito con modificazioni nella L. 51/22.

La Commissione Europea ha infatti concesso agli allevatori italiani la rateizzazione delle cartelle esattoriali relative alle quote latte, come richiesto dal Governo italiano.

Gli allevatori potranno aderire alla rateizzazione di cui alla L. 33/09 presentando domanda all’AGEA per il tramite di AdER e ottenere l’immediata sospensione delle procedure di riscossione.

I produttori potranno ottenere una rateizzazione fino a trenta anni continuando a beneficiare anche dei premi PAC, senza subire la compensazione con i debiti da parte degli Organismi Pagatori.

Per i medesimi debiti, inoltre, se ci saranno i presupposti, potranno accedere anche alla rateizzazione di cui all’art. 19 D.P.R. 602/73,presentando domanda direttamente ad AdER e ottenendo, anche in questo caso, la sospensione della procedura di recupero per compensazione.

Un traguardo importante che avrà impatti notevoli sulla riduzione del contenzioso, in quanto è fondamentale ricordare che il regime delle quote latte è stato istituito dalla allora Comunità Europea, che ne ha dettato le regole e che a tutt’oggi vigila sulla loro osservanza.

Questo significa che, né lo Stato Italiano (né, tanto meno, l’AGEA), può assumere decisioni in materia di quote latte senza l’assenso della Unione Europea.

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, infatti, nell’anno 2018 ha accertato che l’Italia è venuta meno all’obbligo di procedere in modo efficace ad incassare le multe dovute dagli allevatori, e nell’anno 2019, ha dichiarato la normativa nazionale in tema di compensazione e determinazione del prelievo supplementare,parzialmente contraria alla normativa dell’Unione.

In merito, data la confusione generata da alcune notizie apparse sulla stampa e in televisione, dal tono sensazionalistico ma sicuramente frutto di uno scarso (seppur dovuto) approfondimento, èimportante chiarire che la determinazione dell’ammontare delle multe è frutto di una procedura amministrativa complessa che è stata applicata agli allevatori che avevano superato la propria quota di produzione.

Per il solo superamento della quota, le regole comunitarie prevedevano che venisse comminata una multa il cui ammontare era tassativamente determinato.

Lo Stato Italiano poteva scegliere se imputare integralmente il prelievo, oppure, per favorire i produttori, applicare, come poi ha fatto, un vero e proprio “sconto” il cui ammontare complessivo è determinato con le medesime regole.

Ciò che la Corte di Giustizia Europea ha messo in discussione, non è pertanto l’obbligo degli allevatori di pagare la sanzione derivante dalla produzione in eccesso, ma le regole fissate dal legislatore italiano per ripartire “lo sconto” in base a categorie predefinite.

In sostanza si tratta di come ripartire la riduzione tra i diversi allevatori, precisando che in ogni caso a nessuno poteva essere richiesta una multa superiore al corrispondente superamento della quota.

Tanto chiarito, l’AGEA sta oggi ponendo in essere tutte le misure per dare corretta esecuzione alle sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione Europea collaborando attivamente affinché vengano messe in atto tutte le necessarie iniziative politiche, aprendo anche un tavolo di confronto con importanti associazioni di allevatori, le cui osservazioni, ove possibile, sono state accolte favorevolmente, nel rispetto dei principi giurisprudenziali del Consiglio di Stato e anche della Corte di Giustizia dell’Unione Europea in tema di inviolabilità del giudicato interno.

Nell’ambito dell’Agenzia, è stato inoltre istituito un gruppo di lavoro dedicato al tema delle quote latte, che si prefigge non soltanto lo scopo di rendere quanto più efficiente possibile l’azione amministrativa, ma soprattutto di dare ascolto alle richieste di tutti i produttori.

A tale scopo, nei prossimi giorni verranno forniti i recapiti e le modalità con le quali gli allevatori potranno rivolgersi all’AGEA, che avrà la massima cura nell’esaminare tutte le segnalazioni e a fornire tutte le risposte richieste.