Quote latte, Vitale, Agea: “si agitano principi giuridici errati per procrastinare pagamenti dovuti. Chi ha debiti paghi e liberi Italia da contenziosi Ue”

Il direttore generale di Agea Fabio Vitale fa chiarezza, rispondendo alle contestazioni mosse da Copagri Lombardia, in merito alla recente rateizzazione delle multe predisposta per chiudere una volta per tutte la questione Quote latte.

Una svolta epocale - l'eventuale risoluzione del problema - che farebbe passare alla storia il governo Meloni come il governo che è riuscito a porre fine a un problema che persiste dal 1984 quando Filippo Maria Pandolfi scelse come anno di riferimento per le quote il 1983 scambiando il latte per l'acciaio.

"La sentenza in esame (del 14 aprile 2023 emessa dal Tar del Lazio -ndr) è stata pronunciata dal Tar Lazio nell’ambito di un giudizio promosso nell’anno 2011 dai produttori avverso i provvedimenti di accoglimento della rateizzazione e gli atti presupposti (ad ulteriore riprova della loro estrema litigiosità in quanto in quel caso avevano dapprima richiesto la rateizzazione, avevano ottenuto il provvedimento di accoglimento e poi lo hanno impugnato)", spiega il Dg Agea ad AGRICOLAE.

"Ad ogni modo, il profilo che qui viene rilevato è che il Tar Lazio ha ritenuto di dichiarare nulle le imputazioni di prelievo oggetto dei provvedimenti di rateizzazione ritenendo che lo Stato abbia applicato il prelievo sulla base di norme italiane attributive del potere in contrasto con le norme unionali.

Il principio espresso è ictu oculi errato e, infatti, l’Avvocatura Generale sta procedendo alla proposizione dell’appello".

Vitale spiega come "le note sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (del 27 giugno 2019 nella causa C-348/18, dell’11 settembre 2019 nella causa C-46/18 e del 13 gennaio 2022 nella causa C-377/2019) citate nella sentenza in oggetto, infatti, non hanno dichiarato il contrasto con la normativa unionale delle norme italiane attributive del potere di applicare i prelievi supplementari (peraltro derivante proprio dalla regolamentazione comunitaria), bensì esclusivamente le disposizioni nazionali che disciplinano le modalità di esercizio di tale potere".

Oltretutto, spiega ancora Vitale, "è in netto contrasto con l’orientamento maggioritario del Consiglio di Stato che in numerose pronunce ha avuto modo di precisare quanto sopra (si cfr.no, a titolo esemplificativo, le sentenze del Consiglio di Stato n. 3123-3124-3125-3126/23; 3910/22; 1603/22; 5041/21) specificando, inoltre, che trattandosi di mera annullabilità degli atti e non di nullità, il vizio può essere fatto valere soltanto entro gli ordinari termini di decadenza, prevalendo il giudicato eventualmente formatosi a seguito di decisioni giurisdizionali divenute definitive dopo l’esaurimento dei mezzi di ricorso, ovvero a seguito della mancata impugnazione del provvedimento nei termini di legge".

"Per essere più chiari - precisa ancora Vitale - la normativa comunitaria prevedeva che per il solo superamento della quota di produzione assegnata, venisse comminata una multa (il cd prelievo supplementare) il cui ammontare veniva determinato sempre dalla CE".

"Agli Stati membri è stata lasciata la facoltà di optare o per l’integrale imputazione del prelievo, oppure di favorire i produttori mediante l’applicazione di uno sconto. L’Italia ha optato per la seconda ipotesi, regolamentando la distribuzione dello sconto, però, con norme che sono state dichiarate parzialmente difformi dalle regole imposte dalla CE", precisa ancora.

"E’, quindi, fin troppo evidente - spiega ancora il numero uno di Agea - che non si possa in alcun caso affermare, come ha fatto il TAR Lazio, che lo Stato Italiano non avesse il potere di comminare il prelievo supplementare e, conseguentemente, dichiarare nulli i provvedimenti impugnati".

"Oltretutto, il TAR Lazio, dall’errata affermazione di nullità dei prelievi supplementari (e non di annullabilità) ha contravvenuto anche ai principi pacifici espressi sia dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea che dal Consiglio di Stato (anche in adunanza plenaria – sentenze n.. 4/2019 e 5/2019) di inviolabilità del giudicato".

"C’è però un aspetto che mi preme evidenziare", conclude Vitale: "nel ricorso introduttivo gli allevatori hanno sollevato anche numerose censure riguardanti l’iter di rateizzazione previsto dalla L. 33/09 e il procedimento amministrativo adottato da Agea tutte rigettate dal Tar Lazio con motivazione ineccepibile (per il resto, conformemente all’orientamento giurisprudenziale pacifico).

Fra queste, segnalo anche quella riguardante l’obbligo di rinunciare al contenzioso".

