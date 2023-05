Rai, Report “difende” Nutriscore e fa melina su finanziatori. Ma la scienza dice altro

Nutriscore vs Nutrinform. Ennesimo attacco al Made in Italy, ma questa volta giunge dalla Rai attraverso la trasmissione Report andata in onda lunedì 15 maggio in prima serata. Il tutto finanziato con soldi pubblici.

https://www.rai.it/programmi/report/inchieste/La-battaglia-delle-etichette-e20891d9-b34c-418b-a0ca-c3e8660f19ba.html

E la Rai si trincera, dopo la nota di Palazzo Chigi dietro un no comment. Sigfrido Ranucci, raggiunto da AGRICOLAE spiega di non poter parlare senza autorizzazione di Fabrizio Casinelli (ufficio stampa Rai) il quale a sua volta spiega che è lo stesso Ranucci a dover chiedere l'autorizzazione a Antonio Luca Di Bella (Direttore Approfondimento).

Nel frattempo la Rai tace in merito ai finanziatori della trasmissione Report. Infatti da quanto si apprende alcuni servizi vengono finanziati direttamente dalla Rai, mentre altri vengono venduti a pacchetto chiuso a seguito di quanto concordato preventivamente col servizio pubblico. Nel caso della puntata andata in onda sul Nutriscore si tratta di un giornalista interno, quindi un servizio finanziato con soldi pubblici. Resta il fatto che la Rai non fornisce alcuna trasparenza in merito ad eventuali finanziatori dei servizi che vengono confezionati non direttamente dal servizio pubblico.

AGRICOLAE ha difatti inviato una mail all'Ufficio Stampa Rai per sapere "chi finanzia i servizi e le trasferte, anche estere, dei giornalisti di Report. E nel caso in cui venisse venduto il prodotto finito se il servizio pubblico abbia contezza dei finanziatori delle inchieste."

Il servizio andato in onda di Report sembra prendere le difese del Nutriscore senza chiamare in causa i molti soggetti che finora si sono espressi sfavorevolmente sull'etichettatura francese. Nel corso del servizio ritroviamo invece interviste finanche al suo ideatore ed organi di stampa che da sempre -pare- si esprimano a favore del Nutriscore, senza alcun accenno invece ai tanti dubbi sollevati dalla stessa comunità scientifica sulla reale efficacia del Nutriscore. Tra i molti a bocciare il Nutriscore anche l’Accademia dei Georgofili.

"Quanto è giusto sacrificare sull’altare della semplicità la correttezza scientifica?" si domanda Paolo Fantozzi, coordinatore del Comitato Consultivo dei Georgofili sulle Tecnologie Alimentari.

"Un sistema obsoleto, parziale e anni 80 con cui produttori manipolano composizione dei loro prodotti per ottenere un punteggio più favorevole” dichiara invece Jean-Michel Lecerf, autore di oltre 600 articoli e 400 papers e fondatore all'Istituto Pasteur di un dipartimento di nutrizione.

Il CNBBSV (Comitato Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della Vita), un organismo di supporto del Governo e, in particolar modo, del Presidente del Consiglio dei Ministri, per l’elaborazione di linee di indirizzo scientifico, produttivo, di sicurezza sociale e di consulenza in ambito nazionale e comunitario, dichiara invece:

"Non ci sono prove che l'adozione del Nutriscore possa migliorare le conoscenze/competenze in ambito nutrizionale del consumatore o le sue scelte di acquisto in un contesto di vita reale, che possa migliorare la qualità della sua dieta e che le variazioni della sua dieta possano modificare favorevolmente lo stato di salute del consumatore."

Stessi risultati a cui è giunta anche una recente ricerca condotta da scienziati internazionali, tra cui italiani, spagnoli e olandesi, che ha messo in luce tutte le contraddizioni del Nutriscore che in numerose occasioni promuove cibi ultra elaborati e che, anziché promuovere modelli alimentari sani, rischia di fuorviare i consumatori portando a scelte dietetiche squilibrate. Dunque il Nutriscore - si legge nel rapporto - contraddice le intenzioni originali della Commissione Ue e soprattutto mancano reali conferme di causalità tra l'adozione di una etichettatura fronte pacco e il miglioramento della salute dei consumatori.

Di seguito AGRICOLAE pubblica i risultati della ricerca:

https://doi.org/10.1016/j.nut.2022.111861

