Rapporto ISMEA, Fini: Il 2023 preoccupa, tante filiere non hanno coperto costi di produzione. VIDEOINTERVISTA

"E' sicuramente una fotografia confortante per quel che riguarda il triennio 2020 - 2022, nonostante pandemia e guerra russo ucraina - abbiamo avuto tantissimi problemi - comunque il rapporto denota una certa tenuta di tutto quanto il sistema agroalimentare. Quello però che preoccupa molto di più invece è il 2023, perché abbiamo tantissime filiere che purtroppo non hanno coperto i costi di produzione, nella parte ovviamente agricola, non quella industriale: questo sicuramente è un problema, è un problema che va affrontato, che dovremo affrontare tutti quanti insieme in un'ottica di filiera made in Italy agroalimentare. Perché se non c'è la produzione non esiste neanche il made in Italy agroalimentare".

Così Cristiano Fini, presidente Cia, in occasione della presentazione della Rapporto Ismea organizzata a Roma oggi.