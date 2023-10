Rapporto Ismea, Mascarino (Federalimentare): abbiamo i prodotti migliori del mondo, dobbiamo arrivare nei mercati con i prezzi giusti

"Stiamo vivendo la tempesta perfetta e bene sta facendo il Governo per contrastarla, a partire dal patto anti-inflazione, fino al contrasto dell'aumento dei costi lungo le filiere. Dal rapporto Ismea si notano le aree di miglioramento del settore e dovremo lavorare per uscire dalla crisi più forti di prima. Dobbiamo investire per far si che l'industria cresca, con obiettivi sfidanti".

Così Paolo Mascarino, presidente di Federalimentare, in occasione della presentazione del Rapporto Ismea 2023 organizzata a Roma.

"Siamo la terza nazione che esporta di più al mondo, dietro Stati Uniti e Olanda, ma dobbiamo diventare i numeri uno delle esportazioni. Come fare? Abbiamo un sistema efficiente di supporto alla aziende per l'export, ma possiamo imparare dagli altri paesi.

Sulla parte di pianificazione strategica e supporto abbiamo una eccellente qualità, ma in alcuni passaggi possiamo fare meglio. Ad esempio gli USA hanno una attenta pianificazione strategica, la Germania ha un accompagnamento dei mercati e possiamo prendere questi esempi. Poi c'è la logistica e il Giappone è l'esempio perfetto, il sistema migliore del mondo, con una integrazione perfetta, con costi di export bassi, trasformando una debolezza in un vantaggio competitivo. Per la distribuzione potremmo utilizzare degli export manager locali che aiutano le imprese: abbiamo i prodotti migliori del mondo, dobbiamo solo arrivare ai mercati internazionali ai costi giusti".