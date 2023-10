Rapporto Ismea, Zoppas: Troppa volatilità nei mercati, difficile far previsioni. Ma la guerra può incidere sui costi produttivi. VIDEOINTERVISTA

"Partendo da una fotografia di sintesi, anzi da un film di sintesi a volo d'uccello su tutta la produzione italiana, verso l'export di tutto il Made in Italy nel 2022, ha contato 624 miliardi di euro di fatturato export. C'era una previsione fatta, circa a giugno, che vedeva il 2023 chiudere l'anno a 664 miliardi, più o meno di euro di fatturato all'export. Purtroppo da marzo in poi le cose non sono andate proprio bene. Quindi ha cominciato a scendere il risultato del delle esportazioni siamo arrivati a un giugno con un più 4% rispetto all'anno precedente che poi su luglio è stato un crollo importante, con meno otto punti percentuali che hanno portato la base annua da quel quattro punti percentuali a due punti percentuali sopra all'anno precedente".

Così ad AGRICOLAE Matteo Zoppas, presidente di ICE, in occasione della presentazione del Rapporto Ismea a Roma

Se noi tirassimo una riga con questo risultato a fine anno, cadremmo intorno a 635 / 640 miliardi di euro di fatturato, salvo che ad agosto c'è stato un extra UE, parliamo sempre di tutti i prodotti italiani, che ha fatto un più 8%. Quindi c'è una volatilità che si sta esprimendo che rende difficile le previsioni. Parliamo solo degli energetici che sono passati da meno 50 a più 60% tra luglio ed agosto, come anche l'agroalimentare, l'America che hanno fatto da meno 14 a più 36. Insomma sono dei numeri che sono molto altalenanti perché sono entrate moltissime variabili l'agroalimentare di questi 600 miliardi 620 miliardi di euro conta 60 miliardi di euro che sono stati positivi nel 2022 per quasi 20% e nel 2023 i primi sei mesi sono ancora in crescita dell'8%. Sembrano numeri non molto positivi, soprattutto quelli globali. Ma se consideriamo che stiamo arrivando da una pandemia, una guerra, adesso ci si affaccia a un altro conflitto bellico che non sappiamo quanto coinvolgerà tutto il resto delle altre nazioni - stiamo alla finestra a vedere. Ma sono impatti che possono incidere molto anche sui costi produttivi delle nostre aziende e quindi sulla competitività dei nostri prodotti".