Regolamento UE in materia di indicazioni geografiche, Diana (Arancia Rossa IGP): Serve massima attenzione su tutela on line e prevenzione fitopatie

“Il negoziato sul regolamento in materia di indicazioni geografiche (ig) in Europa, che vede l’europarlamentare italiano Paolo De Castro relatore, procede speditamente e c’è da essere ottimisti sul fatto che vi siamo tanti punti di accordo con gli altri Paesi della UE su temi importanti come la protezione delle ig utilizzate come ingredienti, la protezione on-line e la sostenibilità”. Lo dichiara il presidente del Consorzio Arancia Rossa di Sicilia IGP, Gerardo Diana.

“Sulla tutela delle ig utilizzate come ingredienti, in particolare, l’attenzione deve essere a nostro avviso massima perché al momento è uno dei temi su cui c’è più bisogno di avere strumenti per sventare le frodi e gli utilizzi impropri della denominazione”, aggiunge Diana.

“La sostenibilità è il tassello fondamentale del nostro disciplinare e siamo da sempre e chiaramente convinti che la sostenibilità debba essere anche economica dell'impresa e dell'imprenditore a tutto tondo”, continua il presidente Diana

“La tutela online è adesso una sfida molto importante. A tal proposito ringraziamo i Carabinieri per la Tutela Agroalimentare e l’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (Icqrf) che su questo fronte svolgono un lavoro fondamentale. Il nostro Consorzio, grazie all’impegno dei nostri agenti vigilatori è particolarmente attivo su questo versante. Infine, c'è da tenere alata la guardia sulle fitopatologie, come il greening o huanglongbing provenienti da paesi extraeuropei", conclude Diana.