Ricostruzione, Cia ER: in proposte legislative ci vuole maggiore coinvolgimento settore agricolo

“Apprezziamo il lavoro parlamentare che è stato fatto in materia di ricostruzione post-calamità. Siamo molto felici che sia stata accolta la richiesta di una legge quadro che si ponga l’obiettivo di aggiornare e armonizzare gli interventi”. Lo dichiara Stefano Francia, presidente della Cia-Agicoltori italiani dell’Emilia Romagna, durante l’audizione presso la Commissione Ambiente della Camera, nell’ambito dell’esame, in sede referente, dei progetti di legge recanti disposizioni per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale e la ricostruzione post-calamità. Tuttavia, sottolinea Francia, “pare essere stato poco considerato il settore agricolo, in particolare per il ruolo socioeconomico e ambientale che ricopre. Il settore agricolo è tra i più esposti agli eventi climatici e non trova adeguata collocazione nella proposta di legge. Mi riferisco in particolare ai danni produttivi, che per il settore agricolo restano irrecuperabili per una stagione intera. Sappiamo benissimo che laddove l’attività e l’imprenditoria agricola è maggiormente presente ci sono meno problematiche dovute al dissesto idrogeologico e all’erosione del suolo. Quindi riteniamo che una maggiore attenzione all’interno della legge vada data al settore agricolo”.

Sul passaggio da stato di emergenza a stato di ricostruzione, “apprezziamo molto la cosa”, dichiara il presidente Cia ER, “perché riteniamo che un maggior respiro temporale degli interventi possa portare a una più concreta ricostruzione dei territori. Ci auguriamo solo che questo passaggio non porti ad alcuni appesantimenti burocratici”. Inoltre, “restano a nostro avviso irrisolte alcune difficoltà, specialmente nei piccoli comuni e nei comuni delle aree interne e montane: la difficoltà nel reperire personale e nell’avere le strutture adeguate per fronteggiare opere e interventi straordinari come quelli che si stanno svolgendo in questo momento in Romagna”.

“Un’altra annotazione che facciamo”, prosegue Francia, “è sull’articolo 4, nella cabina di coordinamento degli interventi, e sull’articolo 15, nella Conferenza permanente. Ci auguriamo che l’agricoltura possa essere presente sia a livello istituzionale, con il Masaf, che al momento non è tra i componenti, sia su quello della rappresentanza. Abbiamo visto in questi ultimi mesi come la presenza del settore agricolo sia importante nelle cabine di regia, perché molto spesso tanti interventi ricadono in quelle aree ed è strategico riuscire a essere presenti sia sotto il profilo istituzionale sia di quello delle rappresentanze”.

Ancora, “apprezziamo sicuramente l’articolo 19 sui rifiuti vegetali che hanno un utilizzo agricolo e agroenergetico, con le biomasse. Segue la logica sulla quale si sta investendo sia nel nostro paese sia a livello europeo”, aggiunge il rappresentante Cia, il quale “sull’articolo 24, che al momento è riservato al settore industriale”, auspica che “possa esserci una costruzione ad hoc anche per il comparto agricolo, per degli interventi mirati per quei settori che sono in difficoltà”.