Ricostruzione, Confagri: serve maggiore partecipazione assicurazioni a danni in agricoltura

“Sicuramente noi apprezziamo questo importante disegno di legge perché tende a unificare i vari interventi normativi, che erano tra di loro disomogenei, per fronteggiare le situazioni catastrofali di cui il nostro paese purtroppo è vittima. Soprattutto perché cerca di fare ordine nelle tipologie di interventi e di individuare le figure professionali chiamate a svolgere determinati compiti e quindi rendere l’attività di ricostruzione la più efficiente possibile”. Lo ha detto Antonio Vincenzi, rappresentante di Confagricoltura, durante l’audizione presso la Commissione Ambiente della Camera, nell’ambito dell’esame, in sede referente, dei progetti di legge recanti disposizioni per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale e la ricostruzione post-calamità.

“È evidente che i recenti eventi alluvionali che hanno colpito l’Emilia Romagna ci danno lo spunto per verificare se questo disegno di legge si muove lungo il solco delle emergenze emerse in occasione di quell’evento”, continua Vincenzi. “In particolare, segnalo la necessità in primis di fare un maggior focus sull’agricoltura e le problematiche ad essa connesse come attività produttiva e imprenditoriale. Il disegno di legge parla di interventi per il recupero del sistema produttivo, ma a nostro giudizio andrebbe meglio polarizzata l’attività agricola, che dagli eventi catastrofali come le alluvioni, le inondazioni ecc. trae sicuramente il maggior danno”.

“Abbiamo poi il problema di assicurare un maggior raccordo, soprattutto per l’esecuzione degli interventi, tra l’attività commissariale e l’impianto normativo contenuto nella legge sui contratti pubblici. In Emilia-Romagna si è registrato più volte un mancato coordinamento per la soluzione delle difficoltà che si sono manifestate”, sottolinea il rappresentante di Confagricoltura.

Secondo l’organizzazione agricola, inoltre, “va ulteriormente puntualizzata una disciplina più generale sugli interventi anche di genere finanziario, economico e bancario, di cui le zone colpite dall’evento calamitoso devono beneficiare. È vero che di volta in volta vengono emanati provvedimenti legislativi, ma sarebbe a nostro giudizio utile anche dare delle indicazioni su norme quadro che poi, attraverso un’attività legislativa di dettaglio, possono di volta in volta trovare applicazione concreta”.

Un altro problema “è quello del regime assicurativo”, rimarca Vincenzi. “Purtroppo, il settore agricolo registra ogni giorno che il sistema assicurativo non presta adeguate forme di tutela e di intervento laddove si verificano danni alle cose e alle produzioni. Per questo occorrerebbe meglio polarizzare l’intervento normativo sulla partecipazione delle assicurazioni per limitare i danni e i pregiudizi che l’agricoltura trae dagli eventi calamitosi”.