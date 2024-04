Ricostruzione, Copragri: bene norme ma per agricoltura esplicitare concetto ‘bene’ e prevedere incentivi polizze assicurative

“Il tema per noi è fondamentale, soprattutto in questo periodo, anche per noi che rappresentiamo i produttori agricoli, perché è di tutta evidenza che negli ultimi anni i cambiamenti climatici stiano avendo un forte impatto sul nostro paese, portando a fenomeni meteorologici che fino a qualche decennio fa avvenivano in lassi temporali molto più lunghi. L’anno scorso l’Emilia-Romagna veniva duramente colpita e i danni diretti all’agricoltura sono stati quantificati in circa 1 miliardo di euro. La raccolta di queste norme in un testo coordinato è sicuramente da apprezzare perché è fondamentale per permettere una ripresa rapida dei territori che vengono colpiti dagli eventi catastrofali. È fondamentale anche perché le zone rurali, dove ovviamente agricoltura e zootecnia si sviluppano maggiormente, sono quelle che hanno strascichi più lunghi. Quindi queste norme sono fondamentali anche perché quel triste fenomeno che è lo spopolamento delle aree rurali non si acceleri ulteriormente, anzi potrebbe servire da incentivo a non abbandonare queste zone”. Lo ha detto Manfredi pacifici, in rappresentanza di Copagri, durante l’audizione presso la Commissione Ambiente della Camera nell’ambito dell’esame, in sede referente, dei progetti di legge recanti disposizioni per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale e la ricostruzione post-calamità.

“Come Copagri apprezziamo lo sforzo fatto con questi testi”, ribadisce Pacifici. “E in particolare lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale è importante non solo dal punto di vista meramente tecnico e organizzativo, ma anche perché secondo noi la proclamazione di uno stato del genere può permettere che si mantengano i riflettori accesi a livello nazionale su aree che vengono colpite da eventi meteorologici emergenziali, e quindi che l’attenzione non si limiti all’immediatezza dell’evento. Anche l’istituzione, con l’articolo 4, della cabina di coordinamento per l’attività di ricostruzione è sicuramente una misura importante perché permette a chi vive il territorio di far presenti le criticità e le difficoltà della vita quotidiana di questi territori”.

“Anche le misure per la ripresa dell’attività economica e produttiva sono fondamentali e importanti, come ad esempio i finanziamenti agevolati, soprattutto quelli con un periodo di ammortamento che dura per vari anni”, aggiunge il rappresentante Copagri. “In un settore come l’agricoltura la possibilità che questi finanziamenti siano ammortati per tre anni è fondamentale, perché quando per esempio viene colpito un arboreto, e quindi magari c’è la possibilità di sostituire piante morte, dilazionare il pagamento del finanziamento in tre anni permette anche la ripresa e il rispetto di quel ciclo biologico che è necessario per far tornare a fruttare e quindi un’azienda a produrre un determinato reddito e ripagare il finanziamento. Anche l’istituzione di una franca urbana, normata e generalizzata, è una norma che guardiamo con apprezzamento”.

Tuttavia, evidenzia Pacifici, “vorremmo fare alcuni rilievi a proposito della particolarità della nostra attività produttiva. Perché, per esempio, il termine ‘bene’, sia mobile che immobile, presenta per l’attività di produzione agricola ma anche zootecnica delle peculiarità che secondo noi necessitano di essere evidenziate. È ovvio che un testo normativo debba avere i caratteri della generalità e dell’astrattezza per poter essere replicato in un numero indefinito di casi, epperò prevedere quantomeno in modo esplicito le peculiarità dell’agricoltura sarebbe efficace se non altro per evitare incertezze sull’ambito applicativo della norma e delle misure che vengono emanate in base al riconoscimento della zona di interesse nazionale. Per esempio esplicitare, nel caso di bene immobile, anche la rimessa in sesto del territorio e del fondo rurale potrebbe evitare incertezze a livello di applicazione della norma”.

Ancora, prosegue il rappresentante di Copagri, “guardiamo anche con apprezzamento, sempre del testo 1632, l’articolo 23 sulla liquidazione anticipata del 30% del danno per chi ha sottoscritto un’assicurazione per i danni catastrofali. In agricoltura sono già molto usate, e c’è l’istituzione del fondo Agricat, ad esempio. Quindi, magari, beneficiare non solo chi ha sottoscritto una polizza assicurativa catastrofale ma anche chi può accedere a questi fondi, potrebbe rendere più efficace ed efficiente la misura. Inoltre, sempre nell’articolo 23, oltre a prevedere la predisposizione di schemi quadro per i contratti assicurativi, potrebbe essere utile prevedere misure incentivanti per la sottoscrizione delle polizze”.