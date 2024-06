Riforma fiscale, Leo: agricoltura al centro per favorire investimenti e tassazione più equa. VIDEOINTERVISTA

“Come voi sapete, il nostro Governo ha prestato grande attenzione al comparto agricolo in particolare e nei decreti legislativi di attuazione della riforma fiscale stiamo introducendo tutta una serie di misure volte ad allineare la disciplina civilistica, che è molto più avanzata rispetto a quella fiscale, con la disciplina fiscale. In particolare, teniamo conto dell'innovazione in materia di agricoltura, pensiamo alle vertical farms, all'attività idroponica e via dicendo che sino all'approvazione di questi testi normativi generavano una tassazione molto più pronunciata, quindi una tassazione come reddito di impresa. Invece, le riportiamo nell'alveo dell'attività agricola. Perché siamo ben consapevoli che è un settore strategico della nostra economia che noi dobbiamo favorire. L'innovazione si accompagna poi a misure di sostegno tipo crediti d'imposta, " il 4.0, il 5.0"... Se noi associamo a interventi di natura fiscale anche misure volte all'investimento all'innovazione riusciamo a realizzare qualcosa di sicuramente positivo per questo comparto che è strategico per la nostra economia.”

Così il viceministro Mef Maurizio Leo a margine del convegno organizzato da Confagricoltura su "La riforma fiscale e lo sviluppo delle attività agricole innovative e delle agroenergie".