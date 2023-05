Riforma Ig, Consiglio Ue vota proposta negoziale. Ok anche da Paesi Mediterraneo: ora al via trilogo per difesa qualita. Ecco il testo votato

Da quanto apprende AGRICOLE il Consiglio Ue ha approvato la propria posizione sulla riforma delle Indicazioni geografiche. Nella fattispecie il Comitato Speciale Agricoltura, CSA, ha confermato a larga maggioranza la proposta negoziale della Svezia, che detiene attualmente il semestre di presidenza, dalla quale partirà ora la fase di discussione.

Le questioni che preoccupavano l'Italia riguardavano soprattutto la protezione delle denominazioni, in particolare l'evocazione sui nomi geografici su internet e la questione relativa agli ingredienti caratterizzanti i prodotti a denominazione.

Tra i temi cari all'Italia anche il caso Prosek croato, e quello dell'Aceto balsamico sloveno e cipriota.

Hanno votato 'Si' tutti i Paesi del Mediterraneo, un primo passo verso il trilogo.

Ora puo avere inizio la fase del trilogo per la dialettica istituzionale tra Commissione, Consiglio e Parlamento Ue.

Le delegazioni hanno trovato da votare una versione riveduta delle modifiche suggerite dalla Presidenza alla proposta della Commissione che, nella misura del possibile, tengono conto delle osservazioni formulate dalle delegazioni nella riunione del Gruppo di lavoro del 19 e 20 aprile 2023 e per iscritto. Rispetto alla 8598/23, la revisione riguarda solo la formattazione del testo e la correzione di un errore materiale nell'articolo 86, paragrafo 2 bis. Le modifiche suggerite rispetto alla proposta della Commissione sono evidenziate in grassetto per il testo aggiunto e in barrato per il testo eliminato. Le modifiche rispetto ai precedenti suggerimenti redazionali della Presidenza contenuti nel documento 7881/23 sono indicate in giallo.

La Presidenza invita il Comitato speciale Agricoltura ad approvare nella riunione dell'8 maggio 2023 il testo suggerito come posizione negoziale del Consiglio per i prossimi triloghi con il Parlamento europeo.

Le modifiche più recenti

Le principali modifiche introdotte dalla Presidenza per rispondere alle preoccupazioni delle delegazioni sono le seguenti:

- Considerando 24: è stato aggiunto un testo sui sistemi di lunga data istituiti in diversi Stati membri che sono serviti da ispirazione per il sistema proposto di gruppi di produttori riconosciuti, che dovrebbero essere mantenuti mentre è previsto il quadro giuridico per gli Stati membri che desiderano applicare il sistema;

- L'articolo 9a sulla sostenibilità è stato spostato all'articolo 9a. L'articolo 9a sulla sostenibilità è stato spostato all'articolo 6a. 6a; in 6a(2), è stato aggiunto un chiarimento secondo il quale le pratiche di sostenibilità devono essere incluse nel disciplinare di produzione attraverso la procedura di registrazione o di modifica;

- art. 14(3): l'ambito di applicazione è stato modificato. Art. 14(3): è stato chiarito l'ambito di competenza della Commissione per quanto riguarda i documenti di accompagnamento;

- Art. 15(1)(c bis): sono state chiarite le informazioni che gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione nell'ambito delle domande di registrazione nella fase dell'Unione;

- Art. 17: sono state raggruppate e chiarite le disposizioni relative al termine per l'esame delle domande di registrazione da parte della Commissione;

- Art. 19a: è stato aggiunto l'obbligo di trasmettere alla Commissione le informazioni che gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione nella fase dell'Unione.

- Art. 20(1)(d): è stata eliminata la non conformità del disciplinare di produzione al diritto dell'Unione come motivo di opposizione;

- Art. Art. 21(6): è stato chiarito che le disposizioni relative al periodo transitorio per la conformità si applicano solo alle domande di registrazione e alle modifiche dell'Unione;

- Art. 23(5): è stato ripristinato l'obbligo proposto per la Commissione di rendere pubblico e aggiornare regolarmente l'elenco degli accordi internazionali;

- Art. 28: è stato aggiunto l'obbligo di notifica per i produttori di alimenti preconfezionati che contengono come ingrediente un prodotto designato da un'indicazione geografica e che vogliono utilizzare l'indicazione geografica nel nome di tale alimento preconfezionato, qualora esistano gruppi di produttori riconosciuti per l'indicazione geografica in questione;

- L'articolo 32, paragrafo 1, è stato chiarito in merito ai criteri che i gruppi di produttori devono soddisfare;

- L'articolo 33, paragrafo 3: sono state chiarite le disposizioni sull'uso del simbolo dell'Unione.

- Art. 37(2): sono state chiarite le disposizioni sull'uso del simbolo dell'Unione, anche nel caso in cui un prodotto contraddistinto da un'indicazione geografica sia utilizzato come ingrediente;

- Art. 38(3): sono stati ripristinati gli audit sulle indicazioni geografiche

- Artt. 39, 40 e 41: gli organismi delegati dei Paesi terzi sono stati sostituiti dagli organismi di certificazione dei prodotti; - l'art. 39, paragrafo 5, è stato allineato al testo della direttiva. Art. 39(5): allineato all'art. 39(1) 39(1);

- Art. 45: è stato chiarito che spetta allo Stato membro scegliere se fornire agli operatori un attestato o inserirli in un elenco; inoltre, è stato chiarito l'onere della conformità per i casi in cui un operatore non riceve più l'attestato di conformità o è stato cancellato dall'elenco;

- Art. 48(5): è stata eliminata la spiegazione relativa ad "altre caratteristiche";

- Art. 52(1): non viene specificata l'indicazione di "altre caratteristiche". Ovvero non è più specificato che il documento unico è una sintesi del disciplinare di produzione;- Le disposizioni sulle STG sono state allineate alle modifiche apportate agli articoli sulle IG (ad esempio agli artt. 60 e 67);

- Art. 81: le categorie di prodotti vitivinicoli sono state aggiunte al disciplinare di produzione del vino e la descrizione del vino o dei vini è stata allineata alle attuali disposizioni del Regolamento (CE) n. 1308/2013; - sono stati effettuati allineamenti linguistici (ad esempio, i considerando 6b, 6c, 6d, 20, 27, 28, 35, 38, 43, 54, 56a sono stati allineati agli articoli corrispondenti, l'art. 4(c) è stato allineato alle modifiche apportate agli articoli sulle IG (ad esempio, agli artt. 60 e 67). 4(c) è stato allineato all'art. 48(1) e (2). 48(1) e (2), nonché agli artt. 8(1) e 25(1) all'art. 32(1). 32(1);- Correzione di alcuni errori materiali (ad esempio, nell'art. 58(1)(b), nell'art. 25(1) e nell'art. 32(2). 58(1)(b), 67, 83a, 86, 88a), riferimenti (ad esempio nel titolo del regolamento e del suo titolo IV) e ridondanze (ad esempio all'inizio del considerando 10, ai considerando 25 e 36).

Qui di seguito AGRICOLAE pubblica il testo di riforma votato in CSA e sul quale iniziera ora la dialettica tra Commissione, Consiglio e Parlamento Ue:

BOZZA PROPOSTA SVEDESE RIFORMA IG VOTATA IN CSA