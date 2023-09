Rinnovabili: Coldiretti Toscana, al via domani 12 settembre le domande per I contributi fino a 80% per installare pannelli su tetti stalle e fabbricati rurali

Gli agricoltori in prima linea per accelerare la transizione energetica del Paese e difendersi dal caro bolletta. Scatta domani, martedì 12 settembre alle ore 12.00 , il via alle domande per i contributi a fondo perduto destinati alle imprese agricole per installare sui tetti di stalle e fabbricati rurali i pannelli fotovoltaici. Ad aiutarli per raggiungere gli obiettivi energetici sarà il bando agrisolare, fortemente voluto da Coldiretti, che mette sul piatto 1 miliardo di euro di risorse del PNRR. A ricordarlo è Coldiretti Toscana che ha messo a disposizione delle imprese agricole gli uffici presenti su tutto il territorio per fornire tutto il supporto necessario. Le domande potranno essere presentate fino alle ore 12.00 del 12 ottobre 2023 .

Con le risorse del bando agrisolare le imprese agricole e zootecniche possono, oltre a contenere i costi energetici e mettersi al riparo dal caro-bollette, cogliere l’occasione per rimuovere e smaltire eventuali coperture di amianto, realizzare l’isolamento termico e rifare, per esempio, le coperture con sistemi di areazione.

“Le risorse messe a disposizione dal bando consentono l’installazione di pannelli fotovoltaici sulle coperture degli edifici agricoli e zootecnici ma senza consumare terreno fertile. – spiega la Presidente di Coldiretti Toscana, Letizia Cesani – E’ una opportunità importante per le imprese agricole che possono compiere un nuovo decisivo balzo verso un’agricoltura ancora più moderna ed ancora più sostenibile e al passo con le sfide energetiche che il Paese ha di fronte”.