Rinnovabili, interrogazione La Salandra (FDI): su impianto eolico Castelluccio Dei Sauri (FG)

Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-00920 presentato da LA SALANDRA Giandonato testo di Martedì 2 maggio 2023, seduta n. 95

LA SALANDRA. — Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. — Per sapere – premesso che:

da fonti di stampa si apprende che sono emersi problemi relativi a costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza pari a 43,20 MWe nel comune di Castelluccio Dei Sauri (FG), località «Cisterna-Posta Cisternola-Sterparo» con relative infrastrutture connesse ad opera di Wind Energy Castelluccio srl;

il progetto prevede la realizzazione di 12 torri eoliche di 200 metri d'altezza (tra le più grandi in Italia) su aree agricole del comune di Castelluccio dei Sauri interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali). Nessuna indagine è stata eseguita dal proponente né dalla regione Puglia;

nelle immediate vicinanze del sito, la Wind Energy Ascoli srl intende realizzare un parco eolico identico, da connettere alla sottostazione di Deliceto. Due interventi fisicamente in due comuni differenti, ma contermini (Castelluccio Dei Sauri e Ascoli Satriano), a cui si aggiunge il parco eolico comunale di Deliceto, tanto da apparire un unico grande parco. Di questa circostanza il soggetto proponente non ha tenuto conto nella sua analisi degli impatti cumulativi, per la cui valutazione la DGR 23 ottobre 2012 n. 2122 «Indirizzi per la valutazione degli impatti cumulativi degli impianti a fonti rinnovabili» detta criteri con riferimento alla compresenza di impianti eolici e fotovoltaici al suolo già in esercizio, per i quali sia già stata rilasciata l'autorizzazione unica, e per i quali i procedimenti siano ancora in corso in stretta relazione territoriale e ambientale con il progetto;

dall'analisi degli impatti cumulativi si evince come, nel raggio pari a 50 volte lo sviluppo verticale complessivo (torre + elica) dell'aerogeneratore ricadano altre torri: ciò è da considerarsi una condizione critica. Nelle linee guida per la valutazione della compatibilità ambientale-paesaggistica di impianti di produzione ad energia eolica si legge: «il non soddisfacimento, anche di uno dei due criteri (eolico, 50 H; fotovoltaico, 2 chilometri) determina problematiche che evidenziano una elevata probabilità di esito negativo della valutazione tecnica – incompatibilità con gli obiettivi di protezione»;

il comune di Castelluccio dei Sauri, con note prot. n. 5761 del 28 ottobre 2022 e n. 6442 del 12 dicembre 2022 (acquisita al prot. n. 13871 del 12 dicembre 2022), a firma del vicesindaco e di un consigliere, delegati ad esprimere la posizione dell'amministrazione nella conferenza di servizi del 20 ottobre 2022, ribadiva il dissenso alla realizzazione dell'impianto per i medesimi rilievi, approfondendoli. In data 14 dicembre 2022 il comune di Castelluccio dei Sauri (comunicazione firmata dal sindaco, nota prot. n. 6484 del 14 dicembre 2022) mutava opinione e informava il Servizio di transizione energetica della regione Puglia che «... la nota (...) pervenuta a Codesto Spettabile Ente, con il nostro protocollo n. 6442 del 12/12/2022, deve intendersi nulla e priva di effetti ...» in quanto i firmatari «... hanno agito senza una delega, né tantomeno in esecuzione di una delibera di Giunta o delibera di Consiglio ...» –:

se si ritenga che il progetto, se realizzato, con l'inserimento di altri aerogeneratori sia compatibile con il complesso delle componenti ambientali in quanto determina un impatto ambientale e cumulativo non sostenibile, che rischierebbe di divenire irreversibile;

se si ritenga che il progetto, privo delle indicazioni dettagliate sull'entità delle misure compensative e sulle modalità con cui il proponente prevede di attuare le misure compensative, sia conforme a quanto stabilito dalle linee guida di cui al decreto ministeriale 10 settembre 2010.

(4-00920)