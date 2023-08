Ripristino Natura, scomparsi indicatori e relativi obiettivi per Agricoltura. Tutto quello che c’è da sapere per chi vive di terra

A distanza di un mese dal vivace confronto politico che c’è stato nel corso della plenaria del Parlamento europeo, quando si è votata la posizione sulla proposta della Commissione in materia di ripristino della natura, è opportuno tornare sull’argomento, dopo qualche accurata meditazione dei contenuti del testo approvato e mettendo da parte i conflitti politici che hanno caratterizzato la discussione.

Il compromesso finale raggiunto contiene diversi elementi importanti per il settore agricolo e comporta un’attenuazione dell’ambizione ambientale contenuta nella proposta di giugno 2022 dell’esecutivo comunitario. L’art. 9 sul ripristino degli ecosistemi agricoli è stato soppresso dal Parlamento e quindi gli Stati membri non saranno più obbligati a mettere in campo delle misure specifiche per rafforzare la biodiversità nei terreni coltivati.

Sono scomparsi quindi gli indicatori ed i relativi obiettivi, fissati in termini quantitativi, per misurare i passi in avanti compiuti a livello nazionale in materia di biodiversità dei sistemi agricoli.

La Commissione europea nella sua proposta iniziale prevede tre indicatori: quello che misura la presenza delle farfalle comuni, l’indice che calcola lo stock di carbonio organico nei terreni coltivati e la percentuale di superficie agricola ricoperta da elementi caratteristici del paesaggio caratterizzati da elevata diversità.

Sono fissati traguardi in termini di miglioramento per l’indicatore sulle farfalle e per la riumidificazione delle torbiere drenate. Sul delicato aspetto della percentuale minima di superficie agricola utilizzata è stata la stessa Commissione a tentennare. Le intenzioni contenute nella comunicazione della Commissione europea sulla Strategia Biodiversità di destinare almeno il 10% delle superfici agricole ad elementi caratteristici del paesaggio è stata accantonata all’atto di presentazione della proposta legislativa e quindi non è incluso tra gli obiettivi agricoli della proposta di legge sul ripristino della natura.

Pertanto questo aspetto è attualmente fuori discussione, anche perché non compare nella posizione comune del Consiglio dei Ministri decisa lo scorso 20 giugno. Rimane così ferma l’aliquota stabilita nell’ambito delle regole di condizionalità della PAC 2023-2027, dove è fissata la percentuale minima del 4% (BCAA 8).

Da segnalare tuttavia che uno degli emendamenti approvati durante la plenaria del Parlamento europeo prevede che gli Stati membri possano elaborare una metodologia finalizzata a monitorare gli elementi caratteristici del paesaggio con elevata diversità, utilizzando a tale riguardo anche degli orientamenti tecnici forniti dalla Commissione europea.

Un secondo importante elemento contenuto nella posizione politica del Parlamento riguarda alcune limitazioni e salvaguardie che condizionano l’applicazione delle disposizioni in materia di ripristino della natura. In caso di conseguenze socio-economiche eccezionali, gli obiettivi in materia di biodiversità sono rinviati. In particolare ciò può avvenire qualora i prezzi medi dei prodotti alimentari aumentino del 10% nell’arco di un anno; oppure la produzione totale annuale di alimenti dell’Unione europea diminuisca del 5%.

Sono in effetti clausole restrittive che riflettono le preoccupazioni dei parlamentari europei in materia di inflazione alimentare che, a cavallo del 2022-2023, ha superato il 15% nei 27 Paesi membri presi nel complesso e dimostra l’attenzione crescente nei confronti della salvaguardia della capacità produttiva del settore agricolo, alla luce dei gravi fenomeni di instabilità che si sono verificati dal 2020 in avanti.

In base ad uno degli emendamenti approvati in plenaria, l’aumento generalizzato dei prezzi alimentari e la diminuzione del potenziale produttivo, scatta la sospensione degli obiettivi della legge sul ripristino della natura, ed il rinvio che vale fino a quando si torni ad una situazione di normalità.

Un’altra limitazione è quella che subordina l’applicazione del regolamento all'obbligo per la Commissione europea di fornire dati scientifici solidi, tali da attestare l’assenza di rischi in materia di sicurezza alimentare a lungo termine. In particolare è necessario dimostrare l’assenza di impatto sulla produzione, sulla disponibilità e sui prezzi dei prodotti alimentari. Allorquando tali condizioni risultino soddisfatte, la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, un avviso con il quale indica la data di decorrenza dell’applicazione del regolamento.

Da segnalare a tale riguardo che, tra le condizioni da soddisfare vi è anche quella che prevede la copertura preventiva del deficit di finanziamento necessario per l’attuazione del regolamento, senza utilizzare la dotazione della PAC. Con tale disposizione, i fondi agricoli dovrebbero essere tutelati e i maggiori legati alla tutela della biodiversità devono essere trovati utilizzando altre coperture, compreso il prossimo bilancio pluriennale dell’Unione europea.

La parte non prettamente agricola della proposta legislativa ha subito modifiche decisamente meno incisive. Gli obblighi di ripristino si applicano agli ecosistemi terrestri, costieri e di acqua dolce, a quelli marini, agli ecosistemi urbani e forestali, così come proposto inizialmente dalla Commissione europea.

Rimane come punto fermo il ripristino delle popolazioni di impollinatori, con l’obbligo per gli Stati membri di mettere in atto misure efficaci ed appropriate e con l’intervento dell’esecutivo comunitario che adotterà un metodo scientifico di monitoraggio della diversità di tali specie.

L’iter per l’approvazione del regolamento sul ripristino della natura è ancora in corso, perché ora inizia il confronto con il Consiglio dei Ministri dell’Unione europea che, a differenza di quanto comunemente avviene, questa volta ha assunto una posizione politica più orientata verso le tematiche ambientali, con emendamenti che non modificano in modo radicale la proposta legislativa iniziale.

A tale riguardo, uno dei nodi da sciogliere è verificare il destino dell’articolo 9 sul ripristino degli ecosistemi agricoli, visto che l’accordo politico in seno al Consiglio dei Ministri l’ha mantenuto, apportando solo qualche proposta di modifica di minore rilievo.

Ci saranno delle conseguenze del nuovo regolamento sul potenziale produttivo agricolo dell’Unione europea? Sicuramente sì, anche se attenuate rispetto a quanto ci si poteva attendere dalla versione iniziale della proposta legislativa.

Gli obiettivi in termini di ripristino nelle aree Natura 2000, per migliorare la qualità dei siti degradati, sono stati confermati. Pertanto gli Stati membri avranno l'obbligo di inserire nei loro piani nazionali misure efficaci, da monitorare durante il periodo di applicazione. Questo potrebbe tradursi in stringenti limitazioni all’utilizzo dei prodotti fitosanitari e alla gestione delle concimazioni azotate, organiche e minerali.

Le aree Natura 2000 sono piuttosto diffuse nei Paesi membri dell’Unione europea, interessando anche oltre il 20% delle superfici agricole. Pertanto non saranno poche le aziende chiamate a rispettare le nuove regole di produzione e fare fronte a ulteriori vincoli e condizionamenti.

Non bisogna infine trascurare il fatto che la valutazione dell’impatto delle nuove norme europee scaturite dal Green Deal, deve necessariamente tener conto anche di altri interventi legislativi, con i quali si impongono ai Paesi membri obiettivi giuridicamente vincolanti, come quelli in materia di utilizzazione sostenibile dei prodotti fitosanitari, riduzione dell’utilizzo dei nutrienti, contenimento delle emissioni in atmosfera.

Ermanno Comegna