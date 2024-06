Acqua, Vincenzi (Anbi): serve piano investimenti importante e programmazione su gestione idrica. VIDEOINTERVISTA

Roma - "L'immagine che stiamo avendo oggi nel nostro Paese è quella del cambiamento climatico, due facce della stessa della stessa medaglia. Quello che noi proponiamo al Paese è un piano di investimenti importante, che ci permetta di fare un piano invasi, per trattenere l'acqua quando piove e garantire la sicurezza a quei territori dove oggi sta piovendo molto, trattenendo quella quella risorsa. Abbiamo bisogno di una programmazione, per questo nella due giorni dell'Assemblea vogliamo non parlare del passato, di piano nazionale di ripresa e resilienza, di fondi sociali, di coesione, ma vogliamo parlare di futuro, perché il Paese ha bisogno di un piano, una programmazione che ci metta nelle condizioni di rendere questo Paese non solo più attrattivo e più sicuro, ma un Paese che sia anche a misura d'uomo, a misura dei cittadini e di imprese che vogliono continuare a rimanere sul nostro territorio".

Così ad AGRICOLAE Francesco Vincenzi, presidente Anbi, a margine della conferenza stampa organizzata oggi a Roma da Anbi per presentare l'assemblea annuale.

Per fare questo abbiamo bisogno di infrastrutture che ci garantiscono da un lato la sicurezza idraulica, ma dall'altro la disponibilità dell'acqua. Perché la mancanza di acqua che stiamo avendo in una parte del nostro Paese non è un problema solo dell'agricoltura, ma è un problema del turismo, è un problema di ricezione, un problema di bellezza e di sicurezza dei territori.