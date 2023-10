Sad, Pichetto Fratin: Avvio di una progressiva e graduale riforma dei sussidi già dalla legge di bilancio 2024

"L’urgenza di una riforma dei SAD è condivisa a livello governativo e lo dimostra l’art. 12 della recente legge di delega al Governo per la riforma fiscale che riconosce un ruolo preminente alla fiscalità ambientale nel favorire il raggiungimento degli obiettivi della transizione energetica. In tale provvedimento viene disposto un mandato senza precedenti alla riforma fiscale ambientale, ovvero si afferma che nell'esercizio della delega il Governo dovrà procedere al riordino e alla revisione delle agevolazioni in materia di accisa sui prodotti energetici e sull'energia elettrica". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin rispondendo al Question Time.

"Si stabilisce, altresì, la progressiva soppressione o rimodulazione di alcune delle agevolazioni, catalogate come sussidi ambientalmente dannosi, che risultano particolarmente impattanti per l'ambiente, in linea con gli impegni assunti e i negoziati intrapresi a livello europeo - ha proseguito Pichetto Fratin -.

La linea consolidata del Ministero è quella di raggiungere la progressiva rimodulazione del Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi secondo una crescente gradualità, che garantisca ai settori produttivi il tempo necessario ad individuare ed implementare alternative energetiche meno inquinanti, e al tempo stesso delle compensazioni, almeno nei casi in cui l’eliminazione di alcune misure si traduce in una perdita di competitività dell’attività economica, con ricadute negative sullo sviluppo economico e sull’occupazione in Italia - ha aggiunto -. Pertanto, ribadisco l’impegno del Ministero ad avviare una progressiva e graduale riforma dei sussidi ambientalmente dannosi, sin dalla legge di bilancio 2024, che garantisca in ogni caso competitività industriale e mantenimento dei livelli occupazionali. Al tempo stesso, nella progressiva attuazione del Pniec al 2030 le risorse saranno destinate ai processi di decarbonizzazione e alle misure per aumentare la sostenibilità ambientale dei processi produttivi", ha concluso il ministro.